Elden Ring: Bandai Namco präsentiert zwei spezielle, limitierte Replikas

Wer nicht genug von "Elden Ring" bekommt, kann sich zwei ganz spezielle Figuren nach Hause holen. In 1:1-Maßstäben werden ikonische Gegenstände nachgebildet.

Seit Jahren ist das japanische Entwicklerstudio From Software für einzigartige Designs bekannt, die ihre Spielwelten so faszinierend machen. Auch das Action-Rollenspiel „Elden Ring“, das die Spieler zum freien Erkunden einlud, konnte ikonische Bilder und Charaktere erschaffen.

Besondere Nachbildungen für Fans

In Zusammenarbeit mit PureArts hat Bandai Namco Entertainment zwei neue, besondere Sammelstücke angekündigt. Wer also noch etwas Geld auf Kante liegen hat, kann sich limitierte Repliken nach Hause holen.

Zunächst wird man passend zur in wenigen Monaten für „Elden Ring“ erscheinenden Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ den Helm von Messmer dem Pfähler nachbilden. Dabei handelt es sich um eine offizielle Nachbildung im Maßstab 1:1, die auf 9.999 Stück limitiert sein wird.

Der Helm besteht aus ABS, während der Ständer aus Holz gefertigt wird. Die Größe beträgt 35x34x47 cm bei einem Gewicht von knapp 4,25 kg. Ihr erhaltet zusätzlich ein nummeriertes Echtheitszertifikat. Doch was wird euch der Helm kosten?

Exklusiv im Bandai Namco Store kann man den Helm von Messmer dem Pfähler zum Preis von 179,99 Euro vorbestellen. Die Veröffentlichung ist für den 21. Juni 2024 geplant. Ein passender Trailer zeigt den Helm nochmal aus allen Winkeln:

Gib mir dein goldenes Händchen!

Bei der zweiten Replika werden vor allem Fans des Hauptspiels von „Elden Ring“ auf ihre Kosten kommen. Denn es wird niemand Geringeres als Malenia im Mittelpunkt stehen. Allerdings werdet ihr euch nicht ihren Helm in den Schrank stellen können. Stattdessen wird man etwas mehr Platz benötigen, da ihre goldene Armprothese nachgebildet wird.

PureArts stellt die Armprothese aus Polyresin her und bemalt sie mit Goldfarbe. Wieder einmal wird es sich um eine Replika im Maßstab 1:1 handeln, die 33x95x13 cm groß sein wird. Zusätzlich erhält man einen Metallständer sowie eine Wandbefestigung aus Metall für zwei unterschiedliche Präsentationsmöglichkeiten. Darüber hinaus wird Malenias Prothese ein bewegliches Handgelenk haben.

Und da diese Nachbildung etwas aufwendiger als Messmers Helm ist, wird man auch tiefer in die Tasche greifen müssen. Zum Preis von 449,99 Euro kann man diese auf 3.500 Stück limitierte Replika exklusiv im Bandai Namco Store vorbestellen. Sie soll voraussichtlich im Dezember 2024 veröffentlicht werden.

Selbstverständlich kann man sich diese „Elden Ring“-Statue auch in einem entsprechenden Trailer anschauen:

Man sollte nicht vergessen, dass die „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung am 21. Juni 2024 auf den Markt kommt. Und auch für diese kann man sich eine 250 Euro teure Collector’s Edition kaufen, die einige besondere Inhalte mit sich bringt.

Weitere Nachrichten zu „Elden Ring“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren