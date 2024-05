PS5 Pro GPU: Angaben zur Taktrate und theoretischer Boost auf 36,1 TF

Zur PS5 Pro sind neue Informationen durchgesickert. Sie stammen von Digital Foundry und betreffen die GPU der PS5 Pro. Diese könnte mehr Teraflops bieten als vermutet - wenn auch nur in Ausnahmesituationen.

Sony lässt weiter auf die Ankündigung der PS5 Pro warten. Dass sie tatsächlich existiert, machen offizielle Unterlagen, die sowohl von Insidern als auch von Journalisten eingesehen werden konnten, deutlich.

Digital Foundry gehört zu den Publikationen, denen die von Sony an Entwickler übermittelten Details vorliegen. Der dort beheimatete Technology-Editor Richard Leadbetter warf noch einmal einen intensiveren Blick auf die Angaben und zog Rückschlüsse auf die verbaute GPU.

Standard-Taktrate der GPU von 2,18 GHz denkbar

Leadbetter weist in seiner Analyse darauf hin, dass die Spezifikationen, die von Sonys Entwicklerportal stammen, auf eine PS5 Pro mit mehr als 30 WGP (Work Group Processors) hindeuten. Sie sollen eine Leistung von 33,5 Teraflops liefern. Beim Standardmodell sind es 18 WGP, die eine Leistung von 10,23 Teraflops ermöglichen.

Zumindest oberflächlich betrachtet sei es ein Zuwachs um mehr als 200 Prozent. Sony selbst geht allerdings nur von einem um 45 Prozent höheren Durchlass aus, was mit der RDNA 3-Architektur und der Dual-Issue-FP32-Unterstützung erklärt werden könne. So würde eine Verdoppelung der verarbeiteten Befehle “in der Regel nicht zu einer Verdoppelung der Spielleistung” führen.

Die Taktrate der PS5-Pro-GPU wiederum lässt sich laut Digital Foundry von der Standardversion ableiten. Letztere verfügt über 36 Recheneinheiten (zwei CUs pro WGP), die mit maximal 2,23 GHz laufen. Unter Berücksichtigung der 33,5 Teraflops, die mit der PS5 Pro erreicht werden, könnte hier eine Taktrate von 2,18 GHz zum Einsatz kommen.

PS5-GPU sogar mit „theoretisch“ 36,1 TF?

Zuvor wurde vermutet, dass die PS5 Pro 56 CUs verbaut hat, von denen vier deaktiviert sind. Daraus würde sich ein höherer Takt ergeben, der “vielleicht eine Hardware-Balance bietet, die besser zur Kompatibilität der PS5-Spiele passt”.

Die Entwicklerinformationen zur PS5 Pro lassen laut Leadbetter allerdings eher auf eine niedrigere Taktfrequenz der GPU im Bereich von 2,18 GHz schließen – zumindest im allgemeinen Betrieb. Ebenfalls gebe es einen Hinweis, dass die PS5 Pro höher boosten kann als ihr Standard-Gegenstück – und zwar auf maximal 2,35 GHz. Damit würde sich ein theoretisches Maximum von 36,1 TF ergeben.

“Ähnlich wie bei der ursprünglichen PS5 ist die Systemleistung jedoch durch eine Leistungsgrenze begrenzt, sodass die GPU nur selten dieses Maximum erreicht und nur bestimmte Spiele einen so hohen Boost erzielen“, heißt es in der Analyse weiter.

Die leichte Reduzierung der allgemeinen Taktrate werde beim “Überfluss an Rechenleistung” letztlich keinen Unterschied machen.

Weitere Punkte, die Digital Foundry zur GPU der PS5 Pro hervorhebt:

Die GPU der PS5 Pro wurde weiterentwickelt, um DirectX12-Ultimate-Funktionen zu integrieren, die in der ursprünglichen Konsole weggelassen wurden.

Die 4 MB L2-Cache pro WGP bleiben gleich, während sich L1 von 128 KB auf 256 KB verdoppelt, um die größere Anzahl von Recheneinheiten pro Shader-Engine zu berücksichtigen.

Mit der zusätzlichen Leistung bekommen Käufer der PS5 Pro zwar keine Next-Gen-Konsole, was sie auch nicht darstellen soll. Jedoch werden nicht zuletzt Spiele, bei denen die aktuelle Hardware an ihre Grenzen kommt, profitieren. Höhere Auflösungen und Framerates sind die Folge und heben das grafische Erlebnis auf eine neue Stufe an. Ein weiteres Ziel ist eine deutliche Verbesserung der Raytracing-Effekte.

Wann die PS5 Pro auf den Markt gebracht wird, ist nicht zweifelsfrei klar. Insider gehen von einem Launch im Herbst 2024 aus, sodass Sony mit der neuen Hardware vielleicht im November durchstarten wird.

