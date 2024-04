PS5 Pro: CPU-intensive Spiele erleben nur moderaten Performance-Zuwachs – Bericht

In einem aktuellen Video gingen die Technik-Experten von Digital Foundry auf die CPU der PS5 Pro ein. Hier könnte der Sprung gegenüber dem Standard-Modell der PS5 zu gering ausfallen, um für einen spürbaren Performance-Boost in CPU-intensiven Spielen zu sorgen.

In den vergangenen Wochen erreichten uns diverse unbestätigte Details zur PS5 Pro. Darunter mögliche Hardware-Spezifikationen, die der Youtuber „Moore’s Law Is Dead“ in Umlauf brachte.

Die Daten sollen aus einem internen Dokument von Sony stammen und wurden kurze Zeit später auch vom bekannten Industrie-Insider Tom Henderson als echt bezeichnet. Laut den Daten dürfen wir im Bereich des Ray-Tracings mit einer Performance-Steigerung von bis 300 Prozent rechnen. Die CPU-Leistung der PS5 Pro hingegen lege im Vergleich mit der normalen PS5 „lediglich“ um zehn Prozent zu.

Dies führt laut Digital Foundry dazu, dass die sprichwörtlichen Bäume auch im Fall der PS5 Pro nicht in den Himmel wachsen. Insbesondere bei CPU-lastigen Spielen sollten wir nicht mit großen Performance-Sprüngen rechnen.

Wie steht es um 40-FPS-Modi?

Weiter führten die Redakteure von Digital Foundry aus, dass wir bei CPU-lastigen Spielen auch nicht davon ausgehen sollten, dass die Entwickler verstärkt auf 40-FPS-Modi setzen. Zum einen falle die Leistungssteigerung der CPU viel zu gering aus, um im Bereich der Framerate für einen Performance-Sprung von 33 Prozent zu sorgen.

Somit würden hier lediglich Titel in Frage kommen, die bereits auf dem normalen Modell der PS5 mit mehr als 30 Bildern die Sekunde laufen. Für die Entwickler würde es allerdings nur wenig Sinn ergeben, sich für die Implementierung eines PS5 Pro-exklusiven 40-FPS-Modus zu entscheiden.

Daher dürfte die zusätzliche CPU-Leistung der PS5 Pro in erster Linie in grafische Verbesserungen fließen.

Die 40-FPS-Modi werden jedoch hinsichtlich der Stabilität immer noch von der besseren CPU der PS5 Pro profitieren, wie Digital Foundry ergänzte. Weitere Details zu diesem Thema entnehmt ihr dem angehängten Video.

Enhanced-Label auch für kleine Verbesserungen?

Aus einem Bericht, der uns in dieser Woche erreichte, ging hervor, dass offenbar schon kleine Verbesserungen ausreichen, um zukünftige PS5-Titel mit dem Enhanced-Label der PS5 Pro-Unterstützung zu versehen. Als Beispiel wurden eine höhere Auflösung, mehr FPS oder die Aktivierung von (zusätzlichen) Raytracing-Effekten genannt.

Der Bericht von The Verge spricht von Spielen, die auf der PS5 Pro beispielsweise mit Auflösungen von 1280p bis 2160p laufen, auf der Basis-PS5 aber nur 1080p bis 1440p erreichen. In beiden Fällen mit einer Bildwiederholungsrate von 30FPS.

Da sich Sony mit einer Stellungnahme oder gar der offiziellen Ankündigung der PS5 Pro weiterhin zurückhält, bleibt jedoch abzuwarten, in wie weit die Berichte der letzten Wochen den Tatsachen entsprechen. Sollten sich die Gerüchte um die PS5 Pro bewahrheiten, dann erscheint die neue Konsole in der zweiten Hälfte des Jahres 2024.

Dies würde für eine baldige Ankündigung der neuen Konsole sprechen.

