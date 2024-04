PS5 Pro: Einfache und kostengünstige Verbesserungen für laufende Produktionen?

Mit der PS5 Pro am Horizont müssen Entwickler von Spielen eine weitere Hardware berücksichtigen. Allerdings soll Sony die Implementierung von Verbesserungen erleichtert haben, heißt es in einer neuen Ausgabe des Broken-Silicon-Podcasts.

Die PS5 Pro ist weiterhin unbestätigt. Doch nachdem selbst etablierte Magazine einen Blick auf die Spezifikationen werfen konnten, gilt das Mid-Gen-Upgrade als ziemlich sicher.

Veröffentlicht wird die PS5 Pro wahrscheinlich im Herbst 2024. Und dem meist gut informierten Insider Tom Henderson zufolge gelten für Spiele, die das PS5-Pro-Enhanced-Label erhalten sollen, bestimmte Richtlinien.

Hinzu kam heute die Meldung, dass Sony die PS5 Pro so konzipiert hat, dass Entwicklern einfache und kostengünstige Möglichkeiten offenstehen, mit denen sie Verbesserungen in Spiele, die sich bereits in der Entwicklung befinden, implementieren können.

PS5 Pro stößt auf längst budgetierte Projekte

In der neusten Episode des Broken-Silicon-Podcasts von Moore’s Law is Dead plauderte ein Entwickler, der an Spielen wie “The Elder Scrolls” mitgearbeitet hat, über die PlayStation 5 Pro. Dabei verwies er auf die Schwierigkeiten, die mit der neuen Konsole auf die Entwickler zukommen.

Spiele, die sich in der Entwicklung befinden, sind längst budgetiert und durchgeplant, sodass es für Entwickler sehr schwierig sei, Projekte auf viel höhere Spezifikationen als geplant zu skalieren.

Daher wurde die PlayStation 5 Pro so konzipiert, dass sie Entwicklern einfache und kostengünstige Möglichkeiten zur Implementierung von Erweiterungen bietet. Dazu gehöre es auch, den Leistungszuwachs in einem überschaubaren Rahmen zu halten.

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) wurde ebenso mit diesem Hintergrund erschaffen, da das Feature speziell auf die Hardware zugeschnitten ist und das japanische Unternehmen die volle Kontrolle über die API-Änderungen hat. Das erleichtere die Umsetzung im Vergleich zu AMD FSR bedeutend.

Wann wir die Ergebnisse sehen werden, bleibt abzuwarten. Allerdings deuten die zuletzt genannten Spezifikationen der PS5 darauf hin, dass zumindest die GPU einen deutlichen Sprung nach vorn macht. Sie soll um 45 Prozent schneller arbeiten, während der Arbeitsspeicher 28 Prozent zügiger unterwegs ist.

Zum Preis der PS5 Pro gibt es weiterhin keine verlässlichen Angaben. Allerdings sind viele Leser von PLAY3.DE der Ansicht, dass sie nicht mehr als 600 Euro für die Hardware ausgeben würden. 45 Prozent der Umfrage-Teilnehmer nannten diese Schmerzgrenze.

