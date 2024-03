PS5 Pro: Preis bis 600 Euro ist der Leser-Favorit

Sollten die Insider und Marktbeobachter richtig liegen, bringt Sony im Herbst 2024 die PS5 Pro auf den Markt. Während die Ankündigung weiter aussteht, drangen in den vergangenen Wochen zahlreiche technische Details zur Upgrade-Konsole in das Internet.

Offiziell bestätigt sind sie nicht, auch wenn eine interne Untersuchung die Echtheit vermuten lässt. Und zwischenzeitlich sorgten auch renommierte Magazine für eine Verifizierung. Doch nicht nur die technischen Details sind für den Erfolg einer Konsole relevant. Denn sie muss auch bezahlbar sein.

Bis zu 600 Euro wären für die PS5 Pro okay

Der Preis der Upgrade-Konsole ist weiterhin offen. Allerdings haben Leser von PLAY3.DE eine Vorstellung davon, wie viel sie für die Hardware mit den geleakten Spezifikationen der PS5 Pro bezahlen würden.

An unserer am vergangenen Sonntag gestarteten Umfrage zum favorisierten Preis der PS5 Pro nahmen mehr als 3.200 Leser teil. Fast die Hälfte der Stimmen floss in den Preisbereich bis hin zu 600 Euro.

28 Prozent der Teilnehmer würden bis zu 500 Euro ausgeben, was angesichts der bisherigen Preisgestaltung und der neuen Margen-Strategie von Sony einem Kalkulationswunder gleichen würde. Die restlichen Teilnehmer würden bis zu 700 Euro oder mehr ausgeben.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Bis zu 600 Euro: 45 Prozent Bis zu 500 Euro: 28 Prozent Bis zu 700 Euro: 18 Prozent Mehr als 700 Euro: 9 Prozent

Nicht mehr als für einen Lautsprecher

In den Kommentaren der Umfrage wurde die Preisgestaltung ausgiebig diskutiert. Einige Teilnehmer begründeten ihre persönliche Preisgrenze im unteren Umfragebereich damit, dass sie schon die Basis-PS5 als zu teuer empfinden und die PS5 Pro trotz der höheren Leistung am Ende nur eine PS5 bleibt.

Andere würden „jeden realistischen Preis” bezahlen. Und auch Beträge bis hin zu 1.000 Euro wurden genannt.

“Kommt ganz allein darauf an, was das Ding bietet. Wenn die Leistung stimmt, würde ich bis zu 1.000 Euro ausgeben“, schrieb etwa der User Cinnalemon. “So viel kostet ein einzelner Lautsprecher von mir.”

Die PS5 Pro reizt nicht alle Leser übermäßig, was auch mit der fehlenden Notwendigkeit begründet wird: “Für 600 Euro wäre ich noch dabei“, meint xjohndoex86. „Allerdings fehlt mir diesmal das große Argument, dass ich bei der PS4 Pro hatte, sprich ein neuer Fernseher.”

Freezy wiederum schrieb: “Die Pro kann so groß sein und so aussehen, wie sie will. Sobald sie auf dem Markt ist, wird sie gekauft. Bis zu 700 Euro mache ich dafür gerne locker.“

Bis zu 45 Prozent schnelleres Rendering

Den geleakten Spezifikationen zufolge ermöglicht die PS5 Pro ein 45 Prozent schnelleres Rendering sowie 33,5 Teraflops, die allerdings nicht 1:1 den 10,28 Teraflops der PS5 gegenübergestellt werden können.

Die CPU hingegen soll nahezu unangetastet bleiben und durch einen „High CPU Frequency Mode“ einen zehnprozentigen Boost erhalten. Weitere Details zur Hardware sind nachfolgend verlinkt:

Fraglich ist, wann Sony mit der Ankündigung der PS5 Pro überrascht. Da ein Launch im Herbst 2024 gemutmaßt wird, dürfte es noch einige Monate dauern. Auch die PS5 Slim wurde im vergangenen Jahr erst kurz vor dem Launch bestätigt.

