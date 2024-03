PS5 Pro: Spezifikationen “bestätigt” – Slim-Leaker meldet sich zu Wort

Die in dieser Woche geleakten Spezifikationen der PS5 Pro scheinen echt zu sein. Ein weiterer Insider, der als zuverlässig gilt, meldete sich zu Wort.

Gestern kamen mutmaßliche Spezifikationen der PS5 Pro in den Umlauf. Sie waren Teil eines Videos von Moore’s Law is Dead, der in der Branche einen eher zweifelhaften Ruf hat.

Diesmal könnte er allerdings richtig liegen. Denn ein anderer Insider, dessen Hardware-Gerüchte überraschend oft bestätigt wurden, meldete sich zu Wort und untermauerte die Angaben.

Spezifikationen stammen aus Sony-Dokumenten

Tom Henderson von Insider Gaming sagte PlayStation Portal korrekt voraus. Gleiches gilt für die PS5 Slim, Pulse Elite und Pulse Explore. Auch die Gerüchte zur PS5 Pro nahmen beim Insider ihren Anfang.

In einem neuen Beitrag auf Insider Gaming widmet sich Henderson den Hardware-Angaben von Moore’s Law is Dead und “bestätigt”, dass diese echt seien. Sie stammen demnach aus offizieller Quelle.

“Insider Gaming kann bestätigen, dass die durchgesickerte Dokumentation von einem PlayStation-Entwicklerportal stammt und diese Woche an eine größere Gruppe von Drittentwicklern verschickt wurde”, so der Insider.

Henderson selbst erhielt die Bestätigung von Quellen, die anonym bleiben wollten, da sie nicht über Unternehmenspläne sprechen dürfen.

Ebenfalls betont der Insider, dass er schon 2023 über einige Spezifikationen der PS5 Pro berichtet habe. Damals verwies er auf eine konsistente Framerate bei 4K-Auflösungen, einen neuen „Performance-Modus“ für 8K-Auflösung und beschleunigtes Raytracing. Trinity 30 WGP und 18000mts Speicher kamen ebenfalls zur Sprache.

PS5 Pro mit 33,5 Teraflops

Die geleakten und in dieser Woche thematisierten PS5-Pro-Spezifikationen sehen wie folgt aus und wurden auch Insider Gaming zur Verfügung gestellt, wie Henderson versichert.

Rendering 45 Prozent schneller als PS5

2-3x Raytracing (in einigen Fällen x4)

33,5 Teraflops

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) Upscaling/Antialiasing-Lösung

Unterstützung für Auflösungen bis zu 8K ist für zukünftige SDK-Versionen geplant

Custom-Architektur für maschinelles Lernen

KI-Beschleuniger, der 300 TOPS an 8-Bit-Berechnungen / 67 TFLOPS an 16-Bit-Gleitkommaberechnungen unterstützt

Der Insider könne ebenfalls bestätigen, dass die First-Party-Studios seit September 2023 über Entwicklerkonsolen (Devkits) verfügen. Drittanbieter sind seit Januar 2024 an der Reihe. Und ab Frühjahr sollen Konsolen vorliegen, die mit dem finalen Produkt identisch sind.

Wann erscheint die PS5 Pro?

Bisherigen Gerüchten zufolge, die von Henderson und anderen Leuten stammen, strebt Sony einen Launch der Konsole während des Weihnachtsgeschäfts 2024 an. Sicher ist sich der Insider aber nicht mehr.

Die Pläne könnten sich ändern, da in diesem Zeitraum von Sony keine großen Blockbuster erscheinen. Analysten wiederum gehen davon aus, dass Sony bis zur Markteinführung von “GTA 6” genügend Exemplare der PS5 Pro im Umlauf haben möchte. Mit 33,5 Teraflops wird sie für den Open-World-Blockbuster die erste Wahl sein.

Preis der PS5 Pro noch offen

Hinter dem Preis der PS5 Pro steht ein großes Fragezeichen. Basierend auf den geleakten Spezifikationen und dem noch immer hohen Preis der PS5 Slim ist von einem Betrag auszugehen, der weit über 550 Euro liegt.

Allerdings könnte Sony mit der Markteinführung der PS5 Pro das Slim-Modell dauerhaft im Preis senken und damit eine deutliche Differenz zur PS5 Pro schaffen. 450 Euro (Slim) und 600/650/700 Euro (Pro) klingen plausibel. Was meint ihr?

