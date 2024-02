GTA 6: Dream-Team mit PS5 Pro? Analysten erwarten Impulse

Sonys PlayStation-Sparte verschreckte in der vergangenen Woche Anleger. Die PS5 verkauft sich – vor allem bei einem Vergleich mit den Xbox-Konsolen – hervorragend, aber nicht gut genug. Die hohen Erwartungen von 25 Millionen abgesetzten Konsolen allein im laufenden Geschäftsjahr können nicht erfüllt werden.

Hinzu kommt, dass die Margen von PlayStation unter den Erwartungen liegen, was ein Analyst in dieser Woche als “nicht akzeptabel” bezeichnete. Der Aktienkurs fiel und vernichtete an der Börse einen theoretischen Wert in Milliarden-Höhe.

Werden es GTA 6 und die PS5 Pro richten?

Unterstützung ist in Sicht. Denn voraussichtlich im kommenden Jahr erscheint ein Zugpferd, das den mittlerweile zehn Jahre alten Vorgänger ablöst. “GTA 6” könnte – so spekulieren Analysten und Branchenbeobachter – einen neuen Impuls setzen, der auch Sonys Geschäfte beflügelt.

Entsprechend wird Sony die PS5-Pro-Pläne auf den kommenden Rockstar-Blockbuster abstimmen, glaubt Serkan Toto, CEO der in Tokio ansässigen und auf Spiele ausgerichteten Beratungsfirma Kantan Games.

„In der Spieleindustrie scheint es einen breiten Konsens zu geben, dass Sony tatsächlich die Markteinführung einer PS5 Pro in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 vorbereitet“, so Toto in einem Gespräch mit CNBC.

Und laut seiner Einschätzung möchte Sony dafür sorgen, dass zum Launch von “GTA 6”, dessen Trailer bereits Rekorde brechen konnte, eine ausreichende Menge an potenter Hardware auf dem Markt verweilt.

„Sony wird sicherstellen wollen, dass ein großartiges Stück Hardware bereitsteht, wenn GTA 6 im Jahr 2025 auf den Markt kommt – ein Launch, der für die gesamte Spieleindustrie ein neuer Impuls sein wird.“

Der Rockstar-Titel konnte mit den ersten Szenen beeindrucken. Gleichermaßen lassen sie erahnen, dass die Open-World-Action einiges an Hardware-Power benötigt, um ein rundum überzeugendes Gesamtpaket bestehend aus dichter Spielwelt, überzeugender Grafik und geschmeidiger Performance zu kreieren.

Zwar wird “GTA 6” voraussichtlich auch auf der PS5 einen guten Eindruck machen. Eine mögliche PS5 Pro mit mehr Hardware-Power – vor allem im Bundle mit Rockstars Hype-Titel – dürfte jedoch in mehrfacher Hinsicht einen zusätzlichen Schub ermöglichen.

Im vergangenen Jahr erschien zunächst eine PS5 Slim. Sie stellt eine größere Überarbeitung des Launch-Modells dar. Mehr Leistung erhalten Käufer nicht, allerdings eine geschrumpfte Hardware, die mit dem abnehmbaren Laufwerk eine technische Neuerung bietet. Bis Ende Februar 2024 ist sie im Sale:

Welchen Preis könnte die PS5 Pro haben?

Während der jüngsten Bilanzpressekonferenz erläuterte das Führungsteam von Sony, dass die Hauptpriorität für den Bereich Gaming darin besteht, den Umsatz zu maximieren und ein ausgewogenes Verhältnis zum Gewinn zu wahren.

George Jijiashvili, Senior-Hauptanalyst bei Omdia, kam daraufhin zu dem Schluss, dass Sony den Preis der aktuellen PS5 womöglich nicht dauerhaft senken wird, selbst wenn die PS5 Pro auf den Markt kommt.

Darauf deutet auch Sonys Prognose für das im März 2025 endende Geschäftsjahr hin. Das Unternehmen glaubt, dass die Verkäufe der PS5 im Laufe der zwölf Monate damit beginnen werden, tendenziell zu sinken.

Letztendlich könnte der Preis der PS5 Pro deutlich über der UVP des bisherigen Modells liegen, sodass für das potentere Modell mehr als 549,99 Euro (bzw. ohne Laufwerk 449,99 Euro) bezahlt werden müssen.

Weitere Gerüchte, Spekulationen und Informationen zur PS5 Pro sind nachfolgend zusammengefasst:

Gerüchte zur PS5 Pro kamen verstärkt im vergangenen Jahr auf. Der Insider Tom Henderson, der die PS5 Slim, PlayStation Portal und andere mittlerweile veröffentlichte Hardware-Produkte richtig voraussagte, geht davon aus, dass die neue Konsole für Ende 2024 geplant ist. Die Dev-Kits sollen seit Dezember bei den Entwicklern sein.

