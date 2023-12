PS5: Access-Controller und Pulse Explore-Ohrhörer veröffentlicht

Mit dem Hardware-Aufgebot der PS5 wird deutlich, dass Sony zu den großen Elektronikproduzenten gehört. Denn Kameras, Smartphones und Fernseher sind nur ein Teil des Produktangebotes. Es wurde heute um weiteres Konsolen-Zubehör ergänzt.

Erhältlich sind ab sofort die Wireless-Ohrhörer Pulse Explore. Gleiches gilt für den Access Controller, der Spielern mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit gibt, am PS5-Gaming teilzuhaben.

Das bieten die Pulse Explore-Ohrhörer

Die Pulse Explore-Ohrhörer sind mit zwei eingebauten Mikrofonen ausgestattet. Laut Sony wurden sie speziell dafür entwickelt, die Stimme klar und deutlich aufzunehmen. Nutzer können Anrufe entgegennehmen und mit ihren Teammitgliedern chatten.

Sony verspricht mit den Pulse Explore-Ohrhörern eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden. Und sollte die Energie einmal ausgehen, bietet das beiliegende Lade-Case zusätzliche 10 Stunden Nutzungsdauer.

Die Pulse Explore-Ohrhörer unterstützen die neue Audiotechnologie PlayStation Link und können direkt mit PlayStation Portal, dem neuen und weitgehend ausverkauften Streaming-Handheld von Sony, verbunden werden. Für die Nutzung an der PS5 und anderen Geräten wird ein USB-Adapter mitgeliefert. Bei einem separaten Kauf kostet er 24,99 Euro.

Die Pulse Explore-Ohrhörer sind bei vielen Händlern ausverkauft, aber nicht bei allen. Media Markt nimmt derzeit noch Bestellungen an. 219,99 Euro werden beim Kauf fällig.

PlayStation Access-Controller für PS5

Bei der zweiten neuen Hardware des Tages handelt es sich um den PlayStation Access-Controller, der Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Bedienung der PS5 ermöglichen soll.

Die Hardware verfügt über die Option, Tasten und Stickkappen auszutauschen sowie die Länge des Sticks anzupassen. Zusätzlich zur flexiblen 360-Grad-Ausrichtung können Nutzer wahlweise zwei Access-Controller kombinieren. Und auch ein DualSense darf eingebunden werden.

Der Access Controller der PS5 bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Mit dem Access-Controller werden bei Bedarf zusätzliche Tasten, spezielle Triggerschalter und anderes kompatibles Zubehör verbunden, was über vier genormte 3,5-mm-Erweiterungsanschlüsse erfolgt. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung des Controllers an die Bedürfnisse des Benutzers und erweitert die verfügbare Funktionalität.

Auf der PS5 werden bis zu 30 individuelle Steuerungsprofile hinterlegt, von denen drei mit einem Tastendruck direkt am Controller aufrufbar sind. Weitere Informationen zum Funktionsumfang sind in dieser und in dieser Meldung zusammengefasst.

Der Access-Controller schlägt mit 89,99 Euro zu Buche und kann bei PlayStation Access gekauft werden. Passendes Third-Party-Zubehör wurde kürzlich vorgestellt.

Weitere Hardware-Veröffentlichungen von Sony

Mit den Ohrhörern und dem PS5-Access-Controller schließt Sony ein ereignisreiches Hardware-Jahr ab. Das Highlight ist sicherlich die Markteinführung der PS5 Slim im vergangen November.

Anfang des Jahres erfolgte der Launch von PlayStation VR2. Das Virtual Reality-Headset verfügt über besondere Features wie Eyetracking und Foveated-Rendering.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wurde PlayStation Portal ins Rennen geschickt. Der Streaming-Handheld ist trotz der Kritik am Funktionsumfang weitgehend ausverkauft. Eine mögliche Cloud-Unterstützung könnte die Zielgruppe noch einmal deutlich vergrößern.

PS5: Hohe Ziele im Weihnachtsgeschäft und beeindruckende Statistiken zum Erfolg der Konsole

Neu sind in diesem Jahr auch weitere Editions des DualSense-Controllers, der fortan in noch mehr Farben erstrahlen kann. Passende PS5-Cover gingen ebenfalls in den Verkauf. Seit Oktober sind die Inzone Buds WF-G700 samt PS5-Kompatibilität erhältlich. Begleitet wurden sie vom Inzone H5-Headset.

Im kommenden Jahr folgt das PlayStation-Headset Pulse Elite, das 149,99 Euro kostet und bei PlayStation Direct vorbestellt werden kann. Und Gerüchten zufolge mischt Sony Ende 2024 mit der PS5 Pro den Konsolenmarkt auf.

Weitere Meldungen zu Access Controller, Pulse Explore.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren