PS5 Access Controller: Infos, Bilder und finaler Name von Project Leonardo

Sony hat weitere Details zu "Project Leonardo" enthüllt und auch den finalen Namen verraten. So wird das hochgradig anpassbare Eingabegerät Access Controller heißen.

Schon vor einigen Monaten sorgte Sony für die Ankündigung eines neuen PS5-Controllers, der zunächst unter der Bezeichnung „Project Leonardo“ lief. Dabei handelt es sich um ein hochgradig anpassbares Eingabegerät, das sich an Spieler richtet, die mit bestimmten Einschränkungen leben müssen und einen herkömmlichen DualSense nicht ohne weiteres nutzen können.

Auf dem PlayStation Blog erfolgte heute eine weitere Enthüllung des neuen PS5-Controllers, der in der finalen Version schlicht und einfach auf den Namen Access Controller hören wird.

Laut Sony wurde der Access Controller in Zusammenarbeit mit Barrierefreiheitsexperten entwickelt und verfügt über zahlreiche austauschbare Tasten- und Stickkappen, was Spielern die Möglichkeit gibt, verschiedene Layouts zu erstellen, die sich an ihrer individuellen Stärke, ihrem Bewegungsumfang und ihren körperlichen Bedürfnissen orientieren. Zudem ist es möglich, den Abstand des Analogsticks zum Controller zu bestimmen.

Ebenfalls ein Teil des neuen Controllers sind austauschbare Tastenkappenbeschriftungen, mit denen die Spieler markieren können, welche Eingaben sie den einzelnen Tasten zuordnen. Und mit den vier 3,5-mm-AUX-Ports des Access Controllers dürfen Spieler ihre eigenen Spezialschalter, Tasten oder Analog-Sticks integrieren.

Genutzt werden kann der Access Controller sowohl auf flachen Oberflächen als auch in Kombination mit einem AMPS-Mount oder einem Stativ.

Benutzeroberfläche vorgestellt

Auf dem PlayStation Blog wird ebenfalls ein Blick auf die Benutzeroberfläche des Access Controllers gewährt. Darin können den Tasten unterschiedliche Eingaben zugeordnet, Tasten ein- oder ausschaltet und sogar zwei verschiedene Eingaben auf dieselbe Taste gelegt werden.

Zudem ist es möglich, den Access Controller und den DualSense miteinander zu koppeln. So können bis zu zwei Access Controller und ein Dualsense als ein virtueller Controller verwendet werden, wodurch Spieler in der Lage sind, Geräte zu kombinieren oder gemeinsam mit anderen zu spielen. Auch der Edge-Controller wird entsprechend unterstützt.

Und es gibt noch mehr Hilfen: Der Access Controller unterstützt einen Toggle-Modus, der ähnlich wie die Feststelltaste auf einer Tastatur funktioniert. Wird der Toggle-Modus beispielsweise für die Beschleunigungseingabe in einem Rennspiel aktiviert, beschleunigt der Access Controller das Auto, ohne dass die Taste gedrückt werden muss.

Weitere Details und Bilder zum Access Controller findet ihr auf dem PlayStation Blog.

Wann der Access Controller auf den Markt kommen soll und was er kosten wird, ist weiterhin offen. In den kommenden Monaten möchte Sony mehr über das Eingabegerät verraten, einschließlich weiterer Produkt- und Veröffentlichungsdetails.

