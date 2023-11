Deep Earth Collection: DualSense in zwei neuen Farbvarianten erhältlich

Mitte September kündigten die Verantwortlichen von Sony Interactive mit der „Deep Earth Collection“ neue Farbvarianten der PS5-Hardware-Cover und des DualSense-Controllers an.

Offiziellen Angaben zufolge ließen sich die Designer bei den drei neuen Farben „Volcanic Red“, „Cobalt Blue“ und „Sterling Silver“ von Mutter Erde beziehungsweise unserer Natur inspirieren. Für einen zusätzlichen Hauch an Eleganz wurden die neuen Controller zudem mit einem metallischen Look versehen. Die DualSense-Controller in den neuen Farbvarianten schlagen mit jeweils 74,99 Euro zu Buche.

Wie in der offiziellen Ankündigung bestätigt, warten die PS5-Controller in den Farben „Volcanic Red“ und „Cobalt Blue“ ab dem heutigen Freitag, den 3. November 2023 auf interessierte Käuferinnen und Käufer.

Fiel eure Wahl hingegen auf das Modell „Sterling Silver“, dann werdet ihr euch noch ein wenig in Geduld üben müssen. Genauer gesagt bis zum 26. Januar 2024.

Hier könnt ihr die neuen Controller kaufen

Erwerben könnt ihr die neuen Varianten des DualSense unter anderem auf Amazon, Saturn oder Media Markt.

Volcanic Red: (Erhältlich)

Cobalt Blue: (Erhältlich)

Sterling Silver: (Ab 26. Januar 2024)

Ihr könnt euch für keine der Farben, die im Rahmen der „Deep Earth Collection“ geboten werden, begeistern und seid stattdessen auf der Suche nach anderen Farbvarianten? Auch kein Problem: Sowohl der DualSense-Controller als auch die Hardware-Cover der PS5 stehen in weiteren Versionen bereit – darunter „Nova Pink“, „Midnight Black“ oder „Galactic Purple“.

Related Posts

Solltet ihr euch für ein neues PS5-Cover entscheiden und euch die Frage stellen, wie ihr dieses an eure Konsole anbringt, dann findet ihr auf der offiziellen Website eine Anleitung. Diese zeigt euch, wie ihr die obere und die untere Abdeckung eurer Konsole austauscht beziehungsweise durch eine neue Farbvariante ersetzt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren