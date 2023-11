PS5 Slim trifft auf Spider-Man 2: Fotos zeigen, was ihr noch nicht kaufen könnt

Die PS5 “Slim” steht in den USA kurz vor der Veröffentlichung. Gekauft werden kann das überarbeitete und geschrumpfte Modell dort wahlweise im Paket mit “Marvel's Spider-Man 2”. Entsprechende Bestände bei Amazon wurden auf Fotos abgelichtet.

Die im Oktober von Sony angekündigte PS5 “Slim” wird in den kommenden Monaten das Launch-Modell der Current-Gen-Konsole ersetzen. Zunächst startet der Verkauf nächste Woche in den USA. Erste Spieler gelangten bereits in den Besitz der kleineren und leichteren Konsole, woraufhin Vergleichsbilder die Runde machten.

Weitere Bilder wurden zu einem besonderen Bundle veröffentlicht, das neben der PS5 “Slim” ein Exemplar des Insomniac-Hits “Marvel’s Spider-Man 2” enthält. Erstmals zu sehen war es in einem Tweet, der im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde. Die neuen Schnappschüsse des Twitter/X-Users Flioryx machen noch einmal deutlich, dass das Bundle tatsächlich existiert und in hohen Stückzahlen den Handel erobert.

Leaker nennt Termin für PS5 Slim-Bundle

Zu sehen sind auf den weiter unten eingebetteten Bildern mehrere der begehrten Pakete in einem Lagerhaus von Amazon, in dem der Twitter/X-User laut der eigenen Angabe arbeitet. Insgesamt wurden wohl Tausende Exemplare des PS5 “Slim”-Bundles mit “Marvel’s Spider-Man 2” geliefert.

Der in der Regel gut informierte Leaker „billbil-kun“, der einen Zugang zu Sony-Informationen zu haben scheint und regelmäßig die PS Plus-Spiele korrekt vorhersagt, brachte vor Wochen den Termin für das Bundle ins Gespräch. Seinen Angaben zufolge erreicht es am 8. November 2023 die Verkaufsregale des US-Handels. Kosten soll es 559,99 US-Dollar.

Me encontre la ps5 slim en el trabajo muy pequeña la caja lmao (por cierto en ese cage estan 40 de esas asi que mas de 40 mil si debe de haber ahi) pic.twitter.com/Uo7BC3QPhY — Flioryx⭐️🌿 (@Flioryx) November 1, 2023

Gleichzeitig berichtete „billbil-kun“, dass japanische Händler die frisch überarbeitete Version für den 10. November 2023 listen. Das deutete darauf hin, dass Japan gleichzeitig mit den USA beliefert wird bzw. inzwischen wurde.

PS5 Slim-Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare 3

Während das PS5 “Slim”-Bundle mit “Marvel’s Spider-Man 2” keine große Überraschung ist, da der Insomniac-Titel für Sony das größte Zugpferd des Weihnachtsgeschäftes darstellt, kommt ein weiteres geleaktes Bundle einer kleinen Überraschung gleich.

Eine Werbeanzeige lässt den Schluss zu, dass ebenfalls ein Paket mit “Call of Duty: Modern Warfare 3” geschnürt wurde. Das Besondere ist hier allerdings der Preis. Denn das Bundle soll nur 499,99 US-Dollar kosten. Das ist der Grundpreis der Konsole in den USA, was bedeutet, dass es den Shooter kostenlos obendrauf gibt.

Wann der deutsche Handel mit der PS5 “Slim” beliefert wird, ist weiterhin unklar. Ausschlaggebend dürften nicht zuletzt die Bestände des bisherigen Modells sein, die zuvor weitgehend verkauft werden müssen. Viele informierte Kunden werden allerdings ihren Kauf hinauszögern und auf die schlankere PS5 warten, was den Ausverkauf nicht unbedingt erleichtert.

