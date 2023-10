PS5: Termin der Slim-Variante und weiteres Spider-Man 2-Bundle geleakt?

Anfang der letzten Woche bestätigte Sony die Gerüchte um das neue Modell der PlayStation 5 und stellte die etwas schmalere Variante der Konsole offiziell vor.

Weiter kündigte das Unternehmen an, dass die Standard-Version mit einem Laufwerk für 549,99 Euro angeboten wird. Die Digital-Edition hingegen wird für 449,99 Euro erhältlich sein. Hinzukommt ein optionales Laufwerk für die digitale Version der neuen PS5. Dieses kann für 119,99 Euro erworben werden. Unklar war bisher nur, wann die neue Version der PlayStation 5 erscheinen wird.

In der offiziellen Ankündigung wies Sony darauf hin, dass die Markteinführung in den USA im November erfolgen wird. Die anderen Märkte sollen in den kommenden Monaten folgen. Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Leaker „billbil-kun“ könnten sich die Pläne von Sony allerdings kurzfristig geändert haben.

Wie der Leaker berichtet, soll neben den USA auch Japan im November versorgt werden. Zudem wies „billbil-kun“ darauf hin, dass Sony ein Bundle, bestehend aus der neuen PS5 und „Marvel’s Spider-Man 2“, plant.

Simultaner Launch in den USA & Japan?

Doch der Reihe nach. Das „Marvel’s Spider-Man 2“-Bundle der PS5 Slim erscheint laut dem Leaker am 8. November 2023 in den USA und wird für 559,99 US-Dollar den Besitzer wechseln. Hierbei haben wir es mit dem für den US-Markt typischen Preis von PS5-Bundles mit einem Spiel zu tun. Sollte das bisher unangekündigte Bundle den Weg nach Europa finden, dürften hierzulande rund 620 Euro fällig werden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die neue Variante der PS5 laut „billbil-kun“ für eine US-Markteinführung am 10. November 2023 vorgesehen ist. Sollten sich die Angaben des bekannten Leakers bewahrheiten, würde das „Marvel’s Spider-Man 2“-Bundle der PS5 Slim in den USA also zwei Tage früher erscheinen.

Weiter heißt es, dass japanische Händler am gestrigen Mittwoch damit begannen, Vorbestellungen für beide Versionen der PS5 Slim anzunehmen. Gleichzeitig spricht „billbil-kun“ davon, dass auch japanische Händler die neue Version für eine Veröffentlichung am 10. November 2023 listen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Japan entgegen der bisherigen Pläne zeitgleich mit den USA versorgt wird.

Weitere Meldungen zur PS5 Slim:

Was wiederum die Frage aufwirft, ob möglicherweise auch Europa zeitnah an der Reihe ist oder ob wir uns etwas länger gedulden müssen. Die Zuverlässigkeit von „billbil-kun“ in den letzten Monaten hin oder her: Eine offizielle Bestätigung der Termine seitens Sony steht noch aus.

Sollte diese erfolgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Dealabs

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren