PS5: Slim-Modelle im Größenvergleich

Sony hat am gestrigen Dienstag neue Modelle der PS5 angekündigt, die kleiner und leichter sind, aber nicht offiziell als “Slim” bezeichnet werden. Die neue Hardware soll die bisherigen Modelle schnellstmöglich ersetzen, was die Preissenkungen der vergangenen Monate erklärt.

In Nordamerika erfolgt der Launch der überarbeiteten PS5 im November. Andere Regionen sollen in den darauffolgenden Monaten folgen. Das heißt, ob Deutschland in diesem Jahr an der Reihe ist, bleibt vorerst ein Geheimnis, auch wenn auf dem deutschen PlayStation Blog von einem Launch in der Weihnachtszeit die Rede ist.

Größenvergleich auf ersten Bildern

Das Volumen der neuen PS5 hat sich im Vergleich zu den vorherigen Modellen um mehr als 30 Prozent verringert, während das Gewicht um 18 Prozent beziehungsweise 24 Prozent reduziert werden konnte.

Im Gegensatz zu den Launch-Modellen kann aus einer Digital Edition mit dem Erwerb eines im Handel erhältlichen Laufwerks eine Disk-Version gemacht werden. Hierfür werden 119,99 Euro fällig.

Doch wie schlägt sich die neue Hardware in einem Größenvergleich? Erste Redaktionen und Spieler gingen dazu über, die Konsolen auf Grafiken miteinander zu vergleichen. Eine solche Gegenüberstellung wurde beispielsweise auf Reddit veröffentlicht, auch wenn es sich hierbei um eine nicht allzu präzise Annäherung handelt. Die Maße des Controllers wurden offenbar als Referenz genommen.

Deutlich wird, dass der neue Standfuß für die vertikale Aufstellung die Gesamthöhe erheblich reduziert. Der Haken an der Sache: Er muss separat gekauft werden.

Zumindest im Fall der Version ohne Laufwerk wirkt eine Aufstellung ohne Standfuß optisch recht wackelig, auch wenn die Standfestigkeit maßgeblich von der verfügbaren und bei beiden Modellen offenbar gleichgroßen Aufstellfläche abhängt. Eine offizielle Empfehlung von Sony dürfte es für die Aufstellung ohne Standfuß letztendlich nicht geben.

Etwas genauer machten es die Redakteure von IGN, auch wenn der Vergleich reichlich Vorstellungskraft erfordert. Über CompareSizes wurden Blöcke generiert, mit denen die Größen der PS5-Konsolen verglichen werden. Auch die Xbox-Konsolen flossen mit ein.

Das ursprüngliche Disk-Modell der PS5 ist 390 mm x 260 mm x 104 mm groß, während das neue Modell mit einer Größe von 358 mm x 96 mm x 216 mm ins Rennen geschickt wird.

Das Einführungsmodell der PS5 Digital Edition brachte es auf Maße von 390 mm x 260 mm x 92 mm. Die neue PS5 Digital Edition kommt 358 mm x 80 mm x 216 mm. Weitere technische Details sind hier zusammengefasst.

Bei der Preisgestaltung setzt Sony auf die aktuell übliche UVP der erhältlichen Modelle. Die PS5-Version mit Disk kostet 549,99 Euro, die Digital Edition 449,99 Euro. Spieler, die später zum Laufwerk greifen, zahlen insgesamt 569,98 Euro. Kommt der Standfuß hinzu, sind es 599,97 Euro.

Zum Vergleich: Die aktuelle Disk-Version mit Standfuß im Lieferumfang kostet mit “EA Sports FC 24” im Bundle nur 499,99 Euro.

