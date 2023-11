PS5 Slim: Setup-Bilder bestätigen die Online-Registrierung des Laufwerks

Wenige Tage vor der offiziellen Markteinführung der PS5 Slim in den USA kamen erste Händler und Nutzer in den Genuss der neuen Sony-Konsole. Wie Bilder des Setups zeigen, muss das Laufwerk der PS5 Slim vor der ersten Nutzung in der Tat online registriert werden.

In der kommenden Woche erscheint die kürzlich angekündigte Slim-Variante der PS5 in den USA. Schon jetzt erhielten erste Händler und Nutzer Zugriff auf die neue Konsole und brachten erste Bilder in Umlauf.

Eines der Bilder zeigt die Einrichtung der neuen Konsole beziehungsweise des Laufwerks. Nachdem uns bereits vor ein paar Tagen das Gerücht erreichte, dass das Laufwerk vor der ersten Nutzung online registriert werden muss, wurde das Ganze nun mit einen Screenshot des Einrichtungsvorgangs bestätigt.

Laut den Kollegen von PlayStation Lifestyle setzt übrigens nicht nur die Digital-Edition der PS5 Slim diesen Vorgang voraus: „Die Konsolen gelangten letzte Woche zu einigen Einzelhändlern, woraufhin die Kunden Fotos von den Kartons machten.“

„Es gab einige Spekulationen, dass die Anforderung speziell für digitale Konsolen mit Zusatzlaufwerken galt. Allerdings können wir nun bestätigen, dass diese Anforderung sowohl für digitale als auch für Disc-Versionen gilt.“

Registrierung wohl ein einmaliger Vorgang

Da im Hinweis des Einrichtungsvorgangs von einer Registrierung des Laufwerks die Rede ist, können wir wohl davon ausgehen, dass es sich bei dem Ganzen um einen einmaligen Vorgang handelt – mögliche Firmware-Updates für die PS5 Slim oder das Laufwerk natürlich einmal ausgenommen. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony zur Registrierung des Laufwerks steht weiter aus.

In den USA wird die neue Version der PlayStation 5 ab dem 10. November 2023 erhältlich sein. Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, wird Sony die traditionell absatzstarke US-Weihnachtszeit mit einem Bundle begehen, das neben der Disc-Version der PS5 einen Download-Code zum kommenden Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ enthält.

In den USA wird das besagte Bundle zum Angebotspreis von 499,99 US-Dollar ins Rennen geschickt.

Wann die PS5 Slim in Europa erscheint, verriet Sony bisher leider nicht. Stattdessen hieß es in der offiziellen Ankündigung der Konsole nur, dass die USA den Anfang macht. Die anderen Märkte sollen zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden.

Now you get this message on New PS5 Slim Disc drive asking for Internet connection #Playstation Preservation crowd not gonna happy. pic.twitter.com/js6wUMzKda — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) October 31, 2023

