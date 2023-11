PS Plus Essential: November-Spiele für PS4 und PS5 enthüllt

PS Plus Essential:

Sony hat die November-Neuzugänge für PS Plus Essential angekündigt. Mehrere "Gratis-Spiele" können Abonnenten ab der kommenden Woche auf ihre Konsole laden und uneingeschränkt nutzen. Die Ankündigungen für PS Plus Extra und Premium folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

PlayStation Plus bietet Abonnenten im November wieder eine Reihe von Spielen, die sie ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 laden können. Los geht es im neuen Monat mit der Ankündigung der Essential-Neuzugänge, die dank der heutigen Enthüllung feststehen.

Im November können sich Spieler einmal mehr auf drei Games einstellen, die sie auf der PS4 und PS5 in Angriff nehmen können, darunter die „Mafia 2: Definitive Edition“ und „Aliens Fireteam Elite“. Nachfolgend sind die PS Plus Essential-Spiele mit zusätzlichen Informationen aufgelistet.

PS Plus Essential im November 2023

Mafia 2: Definitive Edition – PS4

Veröffentlicht im Mai 2023

Metascore: 56

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Aliens Fireteam Elite – PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2021

Metascore: 67

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Dragon Ball: The Breakers – PS4

Veröffentlicht im Oktober 2022

Metascore: 54

User-Score: 4,9

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie gewohnt gilt: Sofort heruntergeladen werden können die neuen Spiele für PS Plus Essential nicht, da es erst am kommenden Dienstag zur Freischaltung kommen wird. Meist sind die Neuzugänge gegen 11 Uhr verfügbar. In einer gesonderten Meldung werden wir darauf hinweisen.

Neue Essential-Spiele bedeuten zugleich, dass das Angebot des Vormonats aus der PS Plus-Auswahl genommen wird. Einen weiteren Zugriff erhalten lediglich Nutzer, die das Angebot rechtzeitig in ihre persönliche Bibliothek packen.

Noch bis zum 7. November 2023 stehen die Oktober-Spiele “The Callisto Protocol“, “Landwirtschafts-Simulator 22” und “Weird West” zur Verfügung. Weitere Einzelheiten sind in dieser Meldung zusammengefasst.

PS Plus Extra und Premium im November 2023

Die heute angekündigten Essential-Games sind nicht die einzigen November-Neuzugänge für PlayStation Plus. Auch die Ankündigungen und Freischaltungen der Extra- und Premium-Stufen stehen bevor. Die Termine lassen sich aufgrund des einheitlichen Systems von Sony vorhersagen.

Extra/Premium-Ankündigung: 15. November 2023 gegen 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung: 21. November 2023 im Laufe des Vormittags

Entsprechende Meldungen werden rechtzeitig auf PLAY3.DE veröffentlicht.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst und bietet Nutzern Zugang zu ausgewählten Spielen und Rabatten im PlayStation Store. Das Abonnement kann monatlich, vierteljährlich oder jährlich bezahlt werden und ist erforderlich, um Online-Spiele nutzen zu können. Den kompletten Funktionsumfang, der weit darüber hinausgeht, beschreibt Sony auf der offiziellen PlayStation Plus-Seite.

