PS Plus Essential: Oktober-Spiele sind da – Sci-Fi, Landwirtschaft und Western

Am heutigen Tag der Deutschen Einheit können sich Spieler mit einer PS Plus-Mitgliedschaft ab der Essential-Stufe mit weiteren Neuzugängen beschäftigen, die am vergangenen Mittwoch angekündigt und Punkt 11 Uhr freigeschaltet wurden.

Drei Games sind mit dabei. Highlight dürfte für viele Spieler der Sci-Fi-Horror-Shooter “The Callisto Protocol“ sein, der zwar nicht auf überragende Wertungen kam, aber durchaus Fans fand.

Auch der “Landwirtschafts-Simulator” kann jährlich Fans begeistern. Und mit dem 2021 veröffentlichten Teil dürfen Abonnenten ohne Zusatzkosten den Acker bewirtschaften sowie anderen landwirtschaftlichen Aktivitäten nachgehen.

“Dark West” wiederum ist eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens und wurde auf Steam sowie auf anderen Plattformen größtenteils positiv bewertet.

PS Plus Essential für Oktober 2022

The Callisto Protocol

Im Dezember 2022 veröffentlicht

Metascore: 69 Punkte

User-Score: 6,9 Punkte

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Landwirtschafts-Simulator 22

Im November 2021 veröffentlicht

Metascore: 75 Punkte

User-Score: 6,3 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Weird West

Im Mai 2023 veröffentlicht

Metascore: 73 Punkte

User-Score: 7,5 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Dachdem die PS Plus-Spiele der Essential-Stufe in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, können sie dauerhaft genutzt werden. Als Voraussetzung für den Start gilt allerdings seine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

PS Plus Extra und Premium im Oktober 2023

Falls die drei Essential-Spiele nicht auf euer Interesse stoßen oder ihr sie bereits besitzt, ergeben sich im weiteren Verlauf des Monats Oktober weitere Möglichkeiten, ohne Zusatzkosten auf neue PlayStation Plus-Spiele zuzugreifen. Denn die Ankündigungen der Spiele von PS Plus Extra und Premium stehen bevor.

Die Termine können vorhergesagt werden, da Sony auf ein bestimmtes Muster setzt. Demnach erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge am kommenden Mittwoch. Am Dienstag der darauffolgenden Woche kommt es zur Freischaltung.

Die Termine in der Übersicht:

PS Plus Extra/Premium-Ankündigung am 11. Oktober gegen 17:30 Uhr

PS Plus Extra/Premium-Freischaltung am 17. Oktober gegen 11 Uhr

Am 17. Oktober 2023 werden ebenfalls einige Spiele aus den Bibliotheken entfernt. Um welche es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

PS Plus im November 2023

Am 7. November 2023 geht es mit der Freischaltung der Essential-Spiele des kommenden Monats weiter. Angekündigt werden sie voraussichtlich am 1. November 2023. Extra und Premium sind am 15. und 21. November mit den Ankündigungen und Freischaltungen an der Reihe, sofern Sony nicht vom gewohnten Plan abweicht.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abo-Service für PlayStation-Konsolen. Er bietet den Nutzern Zugang zu verschiedenen Vorteilen, darunter der Online-Multiplayer-Zugriff, monatliche Spiele, exklusive Rabatte im PlayStation Store und Cloud-Speicher für Spielstände.

Seit der Einführung des dreistufigen Modells können Nutzer der höheren Stufen auf weitere Bibliotheken und Features zugreifen. Allerdings erfolgte in diesem Jahr eine erhebliche Preiserhöhung.

