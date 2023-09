GTA Trilogy: Für GTA Plus-Mitglieder ab sofort im Abo verfügbar

Rockstar Games hat für GTA Plus-Mitglieder ein neues Feature eingeführt, das sie ohne Zusatzkosten in den Genuss ausgewählter Klassiker kommen lässt. Los geht es mit der Bereitstellung älterer “Grand Theft Auto” -Spiele, die in der “GTA Trilogy” zusammengefasst sind.

Die “GTA Trilogy” besteht aus den Spielen “Grand Theft Auto 3”, “San Andreas” und “Vice City” – jeweils in der Definitive Edition. Sie wurden einst für ihre humorvolle Interpretation des Open-World-Genres geschätzt und fanden großen Anklang. Die Neuauflage als “GTA Trilogy” konnte allerdings nicht in allen Belangen überzeugen.

Weitere Klassiker im Rotationsprinzip

Rockstar wird letztendlich nicht den gesamten Klassiker-Katalog auf einmal anbieten. Stattdessen scheint es, dass der Entwickler den Spielern die Möglichkeit geben wird, jeweils drei Titel auf dem System zu spielen, auf dem sie GTA Plus abonniert haben. Weitere Klassiker werden als „rotierende Auswahl“ hinzugefügt.

Entsprechend heißt es: “GTA Plus-Mitglieder können eine wechselnde Auswahl an Rockstar Games-Klassikern herunterladen und spielen.“

Die Mitgliedschaft bei GTA Plus kann im PlayStation Store abgeschlossen werden. Alternativ ist auch der Erwerb direkt in “GTA Online” möglich. Die Dauer einer Mitgliedschaft beträgt jeweils einen Monat und wird automatisch um diesen Zeitraum verlängert, sofern keine Kündigung erfolgt.

Als Vorteile für Mitglieder stehen jeden Monat neue Boni bereit, die das Gameplay von “Grand Theft Auto” verbessern sollen. Dazu gehören unter anderem:

500.000 GTA$ monatlich

Zugriff auf CashCards mit einem GTA$-Bonus in Höhe von 15 Prozent

Zugang zu wechselnden Fahrzeugvorteilen

Zugang zu wechselnden Immobilienvorteilen

Zugang zu wechselnden Belohnungen wie kostenlose Kleidungsstücke, Gegenstände, Fahrzeug-Designs und mehr

Wechselnde GTA$- und RP-Boni, Rabatte und mehr

Eine Auflistung für den aktuellen Zeitraum findet sich auf der Webseite von Rockstar Games. Die Mitgliedschaft bei GTA Plus schlägt monatlich mit 5,99 Euro zu Buche.

GTA Plus richtet sich an Spieler von „GTA Online“, das wiederum als Teil von “GTA 5” veröffentlicht wurde. Der Rockstar-Blockbuster verweilt seit zehn Jahren über drei Konsolengenerationen hinweg auf dem Markt und konnte in diesem Zeitraum 185 Millionen Käufer mobilisieren. Erst “GTA 6” wird dafür sorgen, dass “GTA 5” nicht länger ein Dauergast in den weltweiten Charts ist.

