Rockstar Games: Schnappt sich Rollenspiel-Entwickler hinter GTA 5-Mod

In der Videospielindustrie kam es zu einer weiteren Übernahme. Diesmal schnappte sich Rockstar Games ein Mod-Team, das für "GTA 5" und "Red Dead Redemption 2" Rollenspielserver beisteuert.

Rockstar Games rüstet weiter auf. Der Entwickler von Spielen wie „GTA 6“ schnappte sich mit CFX.RE die Gruppe hinter beliebten Modding-Tools für „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“.

„Heute sind wir stolz darauf, bekannt zu geben, dass CFX.RE – das Team hinter den größten Rockstar-Rollenspiel- und Entwickler-Communities FiveM und RedM – nun offiziell Teil von Rockstar Games ist“, schreibt das Unternehmen auf der eigenen Website.

In den vergangenen Jahren habe man mit Begeisterung beobachtet, wie Rockstars kreative Community neue Wege finden konnte, um die Möglichkeiten von „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ zu erweitern, insbesondere durch die Erstellung von speziellen Rollenspielservern.

„Um diese Bemühungen weiter zu unterstützen, haben wir vor kurzem unsere Richtlinien für Mods erweitert und schließen nun offiziell auch Mods ein, die von der kreativen Rollenspiel-Community erstellt wurden“, so Rockstar Games weiter.

Moddern soll noch mehr geholfen werden

Durch die Zusammenarbeit mit dem CFX.RE-Team möchte Rockstar Games den Moddern helfen, neue Wege zu finden, um die Community zu unterstützen und die Dienste zu verbessern, die den Entwicklern und Spielern geboten werden.

Die Übernahme von CFX.RE könnte ebenfalls dafür sprechen, dass die kommenden Spiele von Rockstar Games mehr Rollenspiel-Elemente erhalten. Unter anderem arbeitet das Unternehmen seit einigen Jahren an „GTA 6“. Es scheint allerdings, dass CFX.RE noch keine Einblicke in die Produktion hat.

In einem Statement zur Übernahme heißt es entsprechend: „Für diejenigen, die neugierig sind, woran Rockstar sonst noch arbeitet, sei gesagt, dass sich unsere Partnerschaft mit Rockstar Games auf unsere Plattformen FiveM und RedM konzentriert. Fragt uns uns also bitte nicht nach dem nächsten GTA!“

Das Tagesgeschäft der Modder werde sich nicht spürbar verändern. Doch mit Rockstars Unterstützung könne man die Plattform weiter verbessern. „Wir sind sehr gespannt, was das für unsere Nutzer, Community und Kreativen bedeutet“, so CFX.RE. Weitere Details sollen in den kommenden Wochen und Monaten geteilt werden.

