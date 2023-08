Red Dead Redemption: Rockstar kündigt Re-Release für PS4 und Switch an

Diesen Monat steht ein Re-Release des Western-Hits „Red Dead Redemption“ an. Das verkündete Rockstar Games heute offiziell.

Allerdings handelt es sich entgegen der Gerüchte nicht um ein Remaster, sondern nur um einen einfachen Port. Verantwortlich dafür ist der britische Entwickler Double Eleven Studios.

Am 17. August erscheint das Spiel für die PS4 und die Nintendo Switch. Von einer PS5- und PC-Fassung ist keine Rede. Ebenfalls geplant ist eine physische Edition, die aber erst am 13. Oktober in den Handel kommt. Der Preis beträgt genau wie bei der Digital-Fassung 49,99 Euro.

Story-DLC enthalten

Neben dem Hauptspiel ist auch die Standalone-Erweiterung „Undead Nightmare“ dabei. Dort wird eine Geschichte erzählt, die mit den Ereignissen der eigentlichen Handlung nichts zu tun hat. Wie der Name andeutet, muss es John Marston hier mit Zombies aufnehmen. Im Übrigen sind auch die Bonusinhalte der „Game of the Year“-Edition enthalten.

Die Entwickler haben Untertitel von den folgenden Sprachen neu eingeführt, wobei es sich wohl um die einzige Neuerung handelt:

Traditionelles Chinesisch

Koreanisch

Polnisch

Brazilianisches Portugiesisch

Russisch

Lateinamerikanisches Spanisch

„Red Dead Redemption“ erzählt die Geschichte des Gesetzlosen John Marston, der von der Regierung erpresst wird. Er soll drei Mitglieder seiner früheren Verbrecherbande ausschalten, um seine gekidnappte Familie zu retten. Die Ereignisse finden zwölf Jahre nach der Handlung des zweiten Teils statt.

Zur Ankündigung brachte Rockstar einen einminütigen Trailer heraus, der einige Spielszenen zeigt. In den Kommentaren sind die Fans wenig überraschend enttäuscht, dass es sich nicht um ein erwartetes Remaster handelt.

