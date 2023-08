GTA 5 & Red Dead Redemption 2: Take-Two nennt neue Verkaufszahlen

Rockstar Games und Take-Two lassen weiterhin auf den Launch von „GTA 6“ warten, der aufgrund des anhaltenden Erfolges von „GTA 5“ offenbar nicht allzu eilig erfolgen muss. Dem neusten Geschäftsbericht von Take-Two lässt sich entnehmen, dass der bereits vor zehn Jahren veröffentlichte Rockstar-Blockbuster weiterhin zu den Quartals-Bestsellern des Publishers gehört.

Dem erwähnten Bericht zufolge hat sich Rockstars „Grand Theft Auto 5“ inklusive der Auslieferungen mittlerweile mehr als 185 Millionen Mal verkauft, und zwar über drei Konsolengenerationen hinweg, nachdem für die PS5 und Xbox Series X/S vor nicht all zu langer Zeit aktualisierte Versionen auf den Markt gebracht wurden.

Der neue Meilenstein bedeutet nicht nur, dass im vergangenen Quartal fünf Millionen Exemplare von „GTA 5“ abgesetzt wurden. Ebenfalls konnten die Gesamtverkäufe der „Grand Theft Auto“-Franchise auf über 405 Millionen angehoben werden.

Erwähnenswert ist es, dass sowohl „GTA 5“ als auch „GTA Online“ im vergangenen Quartal überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen konnten und dank konstanter Verkäufe und Monetarisierung einen beträchtlichen Teil der vierteljährlichen Nettobuchungen von Take-Two ausmachten.

So steht es um Red Dead Redemption 2

Auch wenn „Red Dead Redemption 2“ zu den besten Spielen von Rockstar Games gehört, unterscheiden sich die Verkaufszahlen beim Vergleich mit „GTA 5“ erheblich. Mit 55 Millionen Exemplaren kann das Western-Sequel allerdings als ein voller Erfolg angesehen werden. Allein im vergangenen Quartal stieg der Absatz um zwei Millionen Verkäufe.

Wie Take-Two während der jüngsten Bilanzpressekonferenz bekannt gab, nähert sich die Cowboy-Franchise immer mehr der Marke von 100 Millionen verkauften Exemplaren. Und die kürzlich bestätigte PS4-Portierung von „Red Dead Redemption“ könnte dazu beitragen, diesen Meilenstein zu erreichen, auch wenn die Ankündigung für eher irritierte Gesichter sorgte.

Ebenfalls wurde zu „NBA 2K23“ eine Zahl herausgegeben. Hier bestätigte Take-Two 13 Millionen Verkäufe.

Im Rahmen des neusten Geschäftsberichtes betonte Strauss Zelnick, Chairman und CEO von Take-Two: „Wir hatten einen starken Start in das Geschäftsjahr und erzielten Nettobuchungen von 1,2 Milliarden Dollar, was am oberen Ende unserer Erwartungen lag.“

Die Leistung wurde laut seiner Aussage vom „Katalog an ikonischen, branchenführenden geistigen Eigentumsrechten angeführt, die weiterhin bei unseren Spielergemeinschaften weltweit Anklang finden.“

