Take-Two: Entlassungen im März – jetzt erhalten Führungskräfte Boni in Millionenhöhe

Im März noch kündigte der Entwickler und Publisher Take-Two Interactive ein Kostensenkungsprogramm von 50 Millionen US-Dollar an, das mit Entlassungen einherging. Nun erhalten die Top-Führungskräfte eine Auszahlung in Höhe von 72,3 Millionen US-Dollar.

Im vergangenen März kündigte der Entwickler und Publisher Take-Two Interactive umfassende Umstrukturierungen an. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023, das vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2022 lief, musste das Unternehmen nach eigenen Angaben Verluste in Höhe von 153,4 Millionen US-Dollar hinnehmen.

Daher wurde ein Kostensenkungsprogramm von 50 Millionen US-Dollar vorangetrieben, mit dem unter anderem auch Entlassungen in zahlreichen Bereichen einhergingen. Unter anderem waren davon das auf Indie-Produktionen spezialisierte Publishing-Label Private Division sowie weitere Sektoren in den USA und außerhalb der Vereinigten Staaten betroffen.

Gehälter der Führungskräfte mehr als verdoppelt

Wie Stephen Totilo von Axios nun zu berichten weiß, soll Take-Two seinen beiden Top-Führungskräften in diesem Jahr eine Gesamtvergütung von mindestens 72.350.718 US-Dollar auszahlen. Dieser Betrag könnte sich jedoch aufgrund einiger Faktoren, wie etwa der Ausgaben der Spieler bei den Mikrotransaktionen, noch weiter erhöhen. Die Auszahlung beträgt in diesem Jahr mehr als das Doppelte dessen, was die Führungskräfte im Jahr 2022 verdient haben

Take-Two-CEO Strauss Zelnick und Firmenpräsident Karl Slatoff werden gemeinsam über ihre Verwaltungsgesellschaft ZMC bezahlt. Dabei erhält Zelnick 60 Prozent des Anteils. Ein großer Teil des ZMC-Gehalts, etwa 43,8 Millionen US-Dollar, ist dabei an die Unternehmensleistung gebunden. 25 Prozent davon hängt jedoch mit dem „Anstieg wiederkehrender Verbraucherausgaben“ zusammen, gemeinhin auch als Mikrotransaktionen bekannt.

Im Mai, nur zwei Monate nach den angekündigten Entlassungen, bezeichnete Zelnick das vierte Quartal als „Meilensteinjahr“ für Take-Two. So konnte das Unternehmen eigenen Angaben nach Nettobuchungen in Höhe von 5,28 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Diese stützten sich größtenteils auf die Übernahme des Mobile-Studios Zynga.

