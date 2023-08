PS5 Pro: Take-Two-CEO äußert sich zum Mid-Gen-Upgrade

Gerüchten zufolge möchte Sony im September ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen. Es soll die bisherigen Konsolen ersetzen, ohne dass eine höhere Leistungsfähigkeit zu erwarten ist.

Über mehr Leistung wird hingegen die PS5 Pro verfügen. Sie soll den Mutmaßungen zufolge Ende 2024 folgen und die Performance von Spielen auf eine neue Ebene hieven.

Im Zuge des neusten Geschäftsberichtes nahm sich Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, den Gerüchten und möglichen Hardware-Upgrades an. Allerdings scheinen ihn solche Modelle recht kalt zu lassen. Laut seiner Ansicht hätten die Mid-Gen-Upgrades keinen großen Einfluss.

Mid-Gen-Upgrades nicht so bedeutsam

In einem Gespräch mit IGN betonte Zelnick vor der Veröffentlichung der neusten Geschäftszahlen von Take-Two, dass die Notwendigkeit eines Mid-Gen-Upgrades „davon abhängt, wie dieses Upgrade aussehen würde“.

„Im Allgemeinen haben die Mid-Gen-Upgrades nicht wirklich viel verändert“, so Zelnick. Später wiederholte er, dass solche Upgrades „nicht so bedeutsam sind“. Und er bestätigte, dass sie die Art und Weise, wie er über die Herstellung von Spielen oder den Verkauf von Spielen denkt, aus der Sicht eines Publishers nicht verändern.

Tatsächlich wäre eine PS5 Pro nur eine von mehreren Konsolen, die mit Spielen bedient werden müssten. Dazu gehören die bisherige PS5, das voraussichtlich in diesem Jahr erscheinende Modell mit dem abnehmbaren Laufwerk, die Xbox Series X, die abgespeckte Xbox Series S, voraussichtlich ein Nachfolger die Switch und eben die PS5 Pro.

In der Vergangenheit konzentrierten sich Mid-Gen-Upgrades wie die PS4 Pro und die Xbox One X hauptsächlich auf grafische und speichertechnische Verbesserungen, die für die Verbraucher zwar bessere Ergebnisse lieferten, doch für die Entwickler und Publisher keine signifikanten Auswirkungen auf die Entwicklung von Spielen hatten.

Ebenfalls widmete sich Zelnick im Gespräch mit IGN den Gerüchten über einen Switch-Nachfolger. Auch wenn er nicht viel beizutragen hatte, betonte er, dass der Publisher „fast sicher“ ein früher Unterstützer einer solchen Konsole sein werde.

Insgesamt verzeichnete Take-Two im vergangenen Quartal Nettobuchungen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 20 Prozent beim Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum entspricht. Zugleich bereitet sich der Publisher darauf vor, in diesem Jahr drei „immersive Kernspiele“ zu veröffentlichen.

