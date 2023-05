PS5 Pro: Laut Insider zu „100 Prozent“ in Arbeit – Dev-Kits werden bald ausgeliefert

Befindet sich bei Sony eine PS5 Pro in Arbeit? Der Insider Tom Henderson kann dies mit "100-prozentiger Sicherheit" bestätigen. Auch einen möglichen Release-Zeitraum hat er parat.

Sehen so die neuen Modelle aus? Natürlich nicht.

Sony erweitert das PlayStation-Portfolio regelmäßig mit neuen Hardware-Produkten. Im vergangenen Februar wurde das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 veröffentlicht, das in Kürze regulär im Handel erhältlich sein wird.

Ebenso wurde Projekt Leonardo angekündigt. Dabei handelt es sich um einen hochgradig anpassbaren Controller, der es Spielern mit Behinderungen und Einschränkungen ermöglichen soll, in das PlayStation-Universum einzutauchen.

Neue PS5-Modelle geplant?

Bisher nicht angekündigt wurde die PS5 mit einem abnehmbaren Laufwerk, zu der es in den vergangenen Monaten wiederholt Gerüchte gab. Angeblich wird diese Modell der Erfolgskonsole von Sony in diesem Jahr veröffentlicht, wobei ein möglicher Release im September im Gespräch war.

Eine PS5 mit einem modularen Laufwerk mag zunächst recht kurios klingen, allerdings würde sie die Dinge einfacher gestalten. Bisher sind zwei verschiedene PS5-Modelle auf dem Markt vertreten – einmal mit Disk-Laufwerk und einmal als Digital Edition, bei der Spieler auf den PlayStation Store angewiesen sind.

Bei einer PS5 mit einem abnehmbaren und ansteckbaren Laufwerk ließe sich nicht nur die Produktion vereinheitlichen. Ebenfalls könnten Spieler ihren Kauf abhängig vom Nutzungsverhalten nachträglich anpassen, indem sie das Laufwerk nachkaufen oder ein vorhandenes Exemplar wieder zu Geld machen.

Auch wenn die Quellen des Insiders Tom Henderson nicht bestätigen können, dass die PS5 mit dem abnehmbaren Laufwerk, bei der es sich nicht um ein Slim-Modell handeln soll, auf dem nächsten PlayStation Showcase vorgestellt wird, hofft er, dass es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich zur Vorstellung der neuen Hardware kommt.

Wie steht es um die PS5 Pro?

In einem aktuellen Bericht zu den mutmaßlichen Hardware-Neuerungen von Sony ging Henderson ebenfalls auf die PS5 Pro ein. Er könne bestätigen, dass diese „mit 100-prozentiger Sicherheit“ in der Entwicklung sei. Allerdings ließ er sich ein kleines Hintertürchen und betonte, dass die Pläne jederzeit gecancelt werden könnten.

„Zwar können wir zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Einzelheiten nennen. Aber wir wissen, dass die ersten Prototypen des Entwicklungskits in den nächsten Monaten an die Entwickler von Erstanbietern gehen werden und die Entwickler von Drittanbietern sie bis zum Ende des Jahres erhalten“, so Henderson ergänzend.

Auch einen möglichen Releasezeitraum hat der Insider in petto. So erwartet er die Veröffentlichung der PS5 Pro im vierten Quartal 2024.

PS5-Handheld und Ohrhörer

Weitere Gerüchte rund um PlayStation-Hardware widmeten sich zuletzt sehr unterschiedlichen Produkten. So sollen sich für die PS5 neue Audio-Geräte in Arbeit befinden, wie Insider Gaming im vergangenen Februar berichtete.

Dabei handelt es sich mutmaßlich um Project Nomad (kabellose Ohrhörer) und Project Voyager (kabelloses Headset), die dem Gerücht zufolge voraussichtlich Ende des Finanzjahres 2023 (März 2024) auf den Markt kommen werden.

Und da wäre noch ein neues Handheld-Gerät mit der Produktbezeichnung Q-Lite. Während keine PlayStation Vita 2.0 oder dergleichen erwartet werden sollte, wird der Handheld den Gerüchten zufolge eher als ein Zubehörteil angesehen, mit dem Spieler über Remote Play auf die PlayStation 5 zugreifen und ein adaptives Streaming mit bis zu 1080p und 60 FPS starten können.

„Der Q Lite sieht genauso aus wie der DualSense-Controller, hat aber einen großen Bildschirm in der Mitte und eines seiner Hauptmerkmale und vermeintlichen Verkaufsargumente wird die Integration von haptischem Feedback sein – genau wie beim DualSense“, so Henderson.

Während zu den meisten Hardware-Produkten keine Ankündigungen erfolgte, steht fest, dass die PS5 dank der neuerlichen Verfügbarkeit reichlich Fahrt aufnehmen konnte. In der vergangenen Woche wurde eine neue Auslieferungszahl angekündigt.

