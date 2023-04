PlayStation VR2: PS5-Headset kommt in den regulären Handel

Während Sony weiterhin mit Zahlen geizt und nicht bekannt ist, wie viele Exemplare des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 bisher verkauft wurden, wird eine gewisse Hürde in Kürze überwunden sein.

Bisher war es lediglich möglich, PSVR2 über den Sony-Online-Shop PlayStation Direct zu bestellen. Damit waren keine Spontankäufe bei einem lokalen Händler möglich und auch auf Preisnachlässe, wie sie im herkömmlichen Handel schneller ermöglicht werden, warteten die Interessenten bisher vergebens.

Sony hebt PlayStation Direct-Exklusivität auf

Der exklusive Verkauf von PlayStation VR2 über PlayStation Direct steht allerdings vor dem Ende. Wie Sony in einer kurzen Botschaft auf Twitter mitteilt, wird das PS5-VR-Headset in Kürze auch bei anderen Händlern vorrätig sein.

„PlayStation VR2 wird in Kürze bei lokalen Händlern und unter PlayStation Direct erhältlich sein. Erkundige dich bei deinem Händler vor Ort nach der Verfügbarkeit“, so das japanische Unternehmen hinter der PS5.

Einen genaueren Zeitrahmen nannte Sony nicht. Doch auf Basis der Formulierung könnte PlayStation VR2 schon in den kommenden Tagen in die Produktkataloge von Amazon, Media Markt und Co wandern sowie im stationären Handel auf Laufkundschaft warten. Vom britischen Händler ShopTo wird der Verkaufsstart mit dem 12. Mai 2023 terminiert.

An der Preisgestaltung von PlayStation VR2 hat sich bisher nichts getan. So kostet die Hardware im PlayStation-Shop weiterhin 599,99 Euro. Die optionale Ladestation ist für 49,99 Euro zu haben. Weiterhin angeboten wird ebenfalls ein Bundle, das sich aus dem PS5-Headset und „Horizon Call of the Mountain“ zusammensetzt und mit 649,99 Euro zu Buche schlägt.

Zum Erfolg von PlayStation VR2 gab es zuletzt recht widersprüchliche Meldungen. Während einerseits von gedrosselten Produktionsplänen die Rede war, was von Sony nicht bestätigt wurde, zeigte ein Zahlenvergleich mit anderen VR-Headsets, dass PSVR2 einen durchaus soliden Start hinlegen konnte. Nach der Veröffentlichung eines der kommenden Sony-Geschäftsberichte dürften wir Gewissheit haben.

Auch wenn der für PlayStation VR2 fällige Betrag zunächst einmal recht happig klingt und den Verkaufszahlen nicht unbedingt zuträglich sein dürfte, ist die verbaute Technik den Preis durchaus wert.

Käufer erhalten nicht nur ein 4K-Headset mit neuartigen Sense-Controllern. Ebenfalls sind Features wie Eye-Tracking samt Foveated Rendering, eine Kamera für die Durchlassansicht und haptisches Feedback verbaut. Lediglich die Zahl der großen Spiele wird regelmäßig bemängelt.

