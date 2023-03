PlayStation VR2: IDC spricht von einem schwachen Verkaufsstart – Preissenkung nötig?

Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC legte das im vergangenen Monat veröffentlichte Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 einen schwachen Verkaufsstart hin. Demnach sei damit zu rechnen, dass in den ersten zwei Wochen nach dem Launch weniger als 300.000 Einheiten abgesetzt wurden.

Mit PlayStation VR2 läutete Sony im vergangenen Monat eine neue Ära des Virtual-Reality-Gamings ein. Während die Eindrücke der Tester und Spieler beziehungsweise Spielerinnen sehr positiv ausfielen, sollen sich die Verkaufszahlen des neuen VR-Headsets in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Laut den Erhebungen der Analysten von IDC wechselte PlayStation VR2 in den ersten beiden Wochen nach der offiziellen Markteinführung am 23. Februar 2023 weniger als 300.000 Mal den Besitzer. Unter dem Strich sollen 270.000 Einheiten von Sonys Virtual-Reality-Headset verkauft worden sein.

Eine Entwicklung, die die Marktforscher von IDC vor allem auf den Preis von PlayStation VR2 zurückführen. In Zeiten der Inflation und der wirtschaftlichen Krise würden sich die Kunden die Anschaffung einer 600 Euro teuren Hardware, die ausschließlich der Unterhaltung dient, laut IDC zwei Mal überlegen.

Analysten empfehlen eine Preissenkung

„Verbraucher auf der ganzen Welt sehen sich mit steigenden Lebenshaltungskosten, steigenden Zinsen und zunehmenden Entlassungen konfrontiert“, ergänzte Francisco Jeronimo, Vice President of Data and Analytics von IDC. „VR-Headsets sind für die meisten Verbraucher in der aktuellen Wirtschaftslage nicht das Wichtigste.“

Weiter führte Jeronimo aus: „Ich vermute, dass eine Preissenkung für die PlayStation VR2 erforderlich sein wird, um eine vollständige Katastrophe des neuen Produkts zu vermeiden.“ Da sich Sony zu den von IDC in Umlauf gebrachten Zahlen bisher nicht äußern wollte, sollten die Angaben der Analysten zunächst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Im Rahmen einer Morgan Stanley-Konferenz, die kurz nach dem Launch von PlayStation VR2 stattfand, präsentierte sich Sonys Chief Financial Officer Hiroki Totoki von seiner optimistischen Seite und wies darauf hin, dass intern davon ausgegangen wird, dass PlayStation VR2 die Verkaufszahlen seines Vorgängers übertreffen wird.

PlayStation VR, das erste Virtual-Reality-Headset von Sony, erschien im Oktober 2016 und verkaufte sich bis zum Dezember 2019 mehr als fünf Millionen Mal.

