PlayStation VR2: Demo-Liste für PS5-Headset wird größer

Eine Demo-Sammlung, wie es sie im Fall von PlayStation VR gab, wurde dem Nachfolger PS VR2 nicht beigelegt. Allerdings mehren sich die einzeln veröffentlichten Anspielfassungen im PlayStation Store.

Jüngst kam eine Demo von „Drums Rock“ hinzu. Der Titel ist mit Spielen wie „Guitar Hero“ und „Rockband“ vergleichbar, allerdings mit dem Unterschied, dass abgesehen von PlayStation VR2 keine zusätzliche Hardware wie Plastikinstrumente benötigt wird. Vielmehr schlagt ihr basierend auf farbigen Symbolen mit virtuellen Sticks auf Snares, Tomtoms, Becken und Co. Ein Trailer liefert einen Eindruck vom Spielprinzip.

Auch die Demo von „Song in the Smoke Rekindled“ schaffte es zwischenzeitlich in den deutschen Store. Spieler ohne PlayStation Plus müssen allerdings 25 Cent auf den Tisch legen, um einen Zugriff darauf zu erhalten. Weiterhin verfügbar sind ebenfalls die Demos von „Horizon Call of the Mountain“, „Resident Evil Village“ und weiteren Titeln, die nachfolgend aufgeführt sind.

Diese Demos sind für PS VR2 verfügbar:

Neben den Gratis-Demos kann auch „Cactus Cowboy – Plants At War“ kostenlos gespielt werden. Hierbei handelt es sich um einen Free-to-Play-Titel.

Vertrieb weiterhin über PlayStation Direct

PlayStation VR2 kam am 22. Februar 2023 auf den Markt und kann in Deutschland weiterhin nur über PlayStation Direct bestellt werden, wo 599,99 Euro bzw. für das Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ 649,99 Euro bezahlt werden müssen. Zudem ist die Ladestation für die Sense-Controller inzwischen wieder verfügbar. Sie kostet 49,99 Euro.

Auch bei Amazon wird allerhand Zubehör für PlayStation VR2 angeboten, darunter Ladestationen, Aufbewahrungsmöglichkeiten, Silikonhüllen und weitere Produkte. Eine Übersicht über Spiele und Zubehör beim Versandriesen findet ihr hier*.

Wie oft sich PlayStation VR2 bisher verkaufen konnte, ist offen. Erst in einem der kommenden Geschäftsberichte dürfe Sony auf den Absatz eingehen. Die erste Generation wurde bis Ende 2019 mehr als fünf Millionen Mal abgesetzt.

