Sony: Budget für Akquisitionen soll spürbar steigen

Während Microsoft nach der jüngsten CMA-Entscheidung nicht so recht mit der Übernahme von Activision Blizzard vorankommt, bereitet sich Sony offenbar auf weitere Akquisitionen vor.

Schon in den vergangenen Jahren machte das japanische Unternehmen hinter der PS5 mit der Übernahme kleinerer und größerer Studios auf sich aufmerksam, darunter der 3,6 Milliarden Dollar-Deal, der Bungie in den Besitz von Sony brachte.

Weitere Übernahmen und Investitionen werden offensichtlich folgen. So gab Sonys Präsident Hiroki Totoki bekannt, dass das japanische Unternehmen das Budget für Akquisitionen im nächsten Geschäftsjahr um 20 Prozent erhöhen möchte, wie Genki auf Twitter berichtet.

Sony President, Hiroki Totoki, said that acquisition related costs will be increasing by 20% YoY in this next fiscal year! 👀 pic.twitter.com/bsis6gKCgb

