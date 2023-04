Sony: Neue Cloud-Gaming-Initiative ohne Microsoft?

Nachdem PlayStation Now im Grunde eingestellt wurde und das Streaming in die PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft einfloss, scheint sich Sony wieder verstärkt mit dem Cloud-Gaming zu beschäftigen. Das geht aus Ausschreibungen hervor, über die 22 Stellen im Zusammenhang mit Cloud-Gaming-Technologien besetzt werden sollen.

Gesucht wird unter anderem eine Person, deren Aufgabe darin besteht, „die strategische Vision für Cloud-Game-Streaming bei PlayStation zu entwickeln und umzusetzen.“

„Sind Sie ein bahnbrechender Innovator im Bereich der Cloud-Streaming-Produkte? Dann stimmen Sie wahrscheinlich zu, dass Cloud Gaming auf dem Weg ist, ein wichtiger Bestandteil der Spieleindustrie zu werden“, heißt es in einer Stellenausschreibung von Sony, in der ein Director of Product Management for Cloud Gaming gesucht wird.

Ebenfalls möchte Sony fünf leitende Plattform-Ingenieure, drei Software-Ingenieure, zwei technische Projektmanager und mindestens einen technischen Redakteur einstellen. Hinzu kommen weitere Ingenieure, die sich der Zuverlässigkeit der Dienste, dem Netzwerk, der Sicherheit und der Planung der Netzwerkkapazität widmen sollen.

Die meisten der neuen Mitarbeiter werden der Future Technology Group von Sony unterstellt, die nach eigenen Angaben auch für die Forschung und Entwicklung von Sonys VR-Headsets, Game Controllern und Software-Features wie dem KI-Fahrer „GT Sophy“ in „Gran Turismo“ zuständig ist.

Cloud-Dienste ohne Microsoft?

Interessant ist, dass in den Stellenausschreibungen Amazons Cloud und nicht Microsofts Konkurrenzprodukt erwähnt wird. Immerhin hatte Sony im Jahr 2019 angekündigt, Microsofts Technologie nutzen zu wollen. 2021 erklärte der PlayStation-CEO Jim Ryan gegenüber Nikkei aber, dass die beiden Unternehmen erst noch über das Stadium des „Ideenaustauschs“ hinauskommen müssen.

Nachdem Microsoft in den vergangenen Jahren mehrere Studios sowie mit Bethesda gar einen kompletten Publisher schluckte und in diesem Jahr wahrscheinlich den Publisher-Riesen Activision Blizzard kaufen wird, scheint es, dass Sony und Microsoft künftig stärker als Konkurrenten auftreten werden.

Zugleich berichtet The Verge, dass der Marktanteil von Xbox Cloud Gaming im letzten Jahr drei- bis siebenmal so hoch war wie der von Sonys Cloud-Gaming-Angeboten. Die Einstellung von Google Stadia machte allerdings deutlich, dass das Cloud-Gaming bisher keinen großen Durchmarsch erleben konnte.

Welche Cloud-Pläne Sony vorschweben, ist offen. Jüngst machte das Gerüchte die Runde, dass das Unternehmen an einem Cloud-Handheld arbeiten könnte. Später wurden die Meldungen dahingehend präzisiert, dass es sich lediglich um eine Hardware handelt, die Spiele von der PS5 auf das mobile Gerät streamen lässt. Die Bestätigung von Sony steht weiterhin aus.

