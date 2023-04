Sony-Patent: Eure emotionalen Wutausbrüche könnten bald gefiltert werden

Sony gehört zu den Unternehmen, die regelmäßig Patente einreichen und sich damit allerlei technische Lösungen schützen lassen. Erst kürzlich berichteten wir über ein Patent, in dem ein Controller beschrieben wird, der Wärme übertragen kann, wodurch sich die Immersion verbessert. In einem anderen Patent, das im vergangenen Monat öffentlich wurde, ging es um die Überwachung der Körperhaltung.

Und auch an einer Lösung für besonders emotionale Spieler scheint das japanische Unternehmen hinter der PlayStation zu arbeiten. Das Patent trägt den Titel „Emotion Detection & Moderation Based On Voice Inputs“ (Erkennung und Moderation von Emotionen auf der Grundlage von Spracheingaben), was darauf hindeutet, dass Sony etwas vorschwebt, das vor allem in Online-Gefechten zum Einsatz kommen kann.

System erstellt Benutzer-Emotionsprofile

Wie üblich harmoniert die Beschreibung des Patents nur wenig mit dem allgemeinen Sprachgebrauch. Allerdings lässt sich anhand der Patentbilder besser erahnen, was Sony im Sinn hat. Erwähnt wird unter anderem ein „Benutzer-Emotionsprofil“, das „eine oder mehrere Moderationsregeln enthalten kann, die eine Moderationsaktion als Reaktion auf einen oder mehrere emotionale Zustände festlegen“.

„Ein emotionaler Zustand, bei dem erkannt wird, dass er mit einer Teilmenge der Nachrichten verbunden ist, kann mindestens eine der Moderationsregeln auslösen, indem er mindestens einem der emotionalen Zustände entspricht, die durch das Emotionsprofil des Benutzers spezifiziert wurden“, heißt es im Patent.

Und weiter: „Eine Darstellung von mindestens einer der Nachrichten in der Teilmenge, die dem Benutzergerät zur Verfügung gestellt wird, kann in Übereinstimmung mit der durch das Benutzeremotionsprofil spezifizierten Moderationsaktion modifiziert werden.“

Auf den Patentbildern ist der Vorgang verständlicher dargestellt. Beschrieben wird eine „wütende Botschaft“, die von der Konsole zunächst an einen Server geschickt wird, der sie analysiert und bei Bedarf modifiziert. Dabei wird die Reaktion des Spielers abgeändert und offenbar in mehreren angepassten Versionen an unterschiedliche Konsolen geschickt, wobei die Emotionsprofile der Empfänger offenbar berücksichtigt werden.

Doch welche Anpassungen werden an den Reaktionen und Botschaften der Spieler vorgenommen? Auch dazu gibt es Informationen. So soll der Grundton von Nachrichten geändert werden, indem der emotionale Zustand, der mit einer Nachricht verbunden ist, neutralisiert wird, während herkömmliche Systeme auffällige Nachrichten bzw. Aussagen gänzlich entfernen oder zensieren.

Wenn eine Nachricht beispielsweise einen negativen emotionalen Ton hat, kann sie so verändert werden, dass dieser Ton neutral wird, wobei ihre ursprüngliche Bedeutung erhalten bleibt. Sony möchte damit die Kommunikation verbessern, indem die Auswirkungen emotionaler Zustände, die in der ursprünglichen Nachricht enthalten sein können, reduziert werden.

Auch Strafen sieht das System vor: So können identifizierte Spieler ihre Privilegien innerhalb der laufenden Session verlieren, wenn sie gegen die Moderationsregeln verstoßen.

Das Patent wurde am 30. März 2023 veröffentlicht, allerdings schon im September 2021 von Sony eingereicht, was deutlich macht, dass das Unternehmen schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken spielt, die Emotionen der Spieler zu filtern. Ob das System jemals zum Einsatz kommt, kann wie bei den unzähligen anderen Sony-Patenten nur spekuliert werden.

