No Man’s Sky: Zahlreiche Bugfixes & Anpassungen – Update 4.65 inkl. Changelog vorgestellt

Wie Hello Games bekannt gab, wird die "No Man's Sky"-Community auf den Konsolen in Kürze mit dem Patch 4.65 versorgt. Welche Fehlerbehebungen und Verbesserungen geboten werden, verrät euch der offizielle Changelog.

Anfang April stellte das Indie-Studio Hello Games den Patch 4.64 zur Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ bereit, mit dem die Entwickler diverse Fehler und Probleme des „Orbital“-Updates behoben. Unter der Versionsbezeichnung 4.65 kündigte Hello Games in dieser Woche das nächste Update an.

Dieses wird laut dem Studio in Kürze für die Konsolen erscheinen und mehr als 30 Bugfixes umfassen. Im Zuge des Updates beheben die Entwickler zum einen Bugs, die in vereinzelten Fällen zu Abstürzen führen konnten.

Zudem werden diverse Fehler im Bereich der Texte korrigiert, Verbesserungen an der allgemeinen Stabilität vorgenommen und die Nutzung des Waffen-Upgrade-Shops in der Raumstation erleichtert. Auch das Problem, dass ihr eure Basis nicht wie vorgesehen hochladen könnt, soll mit dem neuen Patch der Vergangenheit angehören.

Alle weiteren Details zu den Optimierungen des Updates 4.65 liefert euch der offizielle Changelog.

Das Waffen-Upgrades-Geschäft auf der Raumstation ist jetzt einfacher zu bedienen.

Ein Problem wurde behoben, das Schäden an Ihrem Schiff verursachen konnte, wenn einige Schiffswaffen abgefeuert wurden.

Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass Flottenexpeditionen von Fregatten monetäre Belohnungen in anderen Währungen als Einheiten einlösen konnten.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass einige Spielerbasen nicht hochgeladen wurden.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass Spieler-Schiffe falsch angedockt wurden.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Handels-Surge-Daten den Umsatz statt den Gewinn verfolgten.

Mehrere Probleme beim Laden von Spieleranpassungsdaten wurden behoben.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass einige Multi-Tools im Terminal an Bord der Raumstation zu groß erschienen.

Ein seltener Blocker in „A Trace of Metal“, der mit dem Sammeln von Komponenten von Spezialist Polo zusammenhängt, wurde behoben.

Ein seltener Blocker, der die Missionen der Basis-Spezialisten beeinträchtigen konnte, wurde behoben.

Mehrere Probleme mit Space Anomaly-Missionen, die beim Durchqueren des Zentrums der Galaxie auftreten konnten, wurden behoben.

Ein Blocker in der Nexus-Mission zum Liefern von Perlen wurde behoben.

Die Anzeige der Sprachnamen im Optionsmenü wurde verbessert.

Mehrere mögliche Textprobleme in den Nexus-Baumissionen wurden behoben.

Die Namen der Flottenexpeditionen auf der Galaxiekarte wurden verbessert.

Mehrere Textprobleme bei Flotteninterventionsmissionen wurden behoben.

Einige kleinere Textprobleme in Gesprächen mit dem Atlas wurden behoben.

Mehrere irreführende UI-Probleme wurden behoben, wenn eine Expedition abgelaufen ist, das Spiel aber noch aktiv ist.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die holografische Vorschau von lebenden Schiffen im Starship Outfitting Terminal falsch skaliert wurde.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Teile der holografischen Vorschau von Interceptor-Schiffen im Starship Outfitting Terminal fehlten.

Das Aussehen von NPC-Hologrammen im Starship Communicator wurde angepasst.

Mehrere visuelle Probleme mit NPCs wurden behoben.

Mehrere kleinere visuelle Probleme mit der Raumstation wurden behoben.

Ein Problem mit der Bewegungsglättung beim Spielen von PCVR wurde behoben.

Ein Problem mit flackernden grafischen Artefakten beim Spielen von PCVR wurde behoben.

Ein Eingabekonflikt zwischen Pulsbeschleunigung und Scrollen beim Verwenden des schnellen Schiffs-Menüs auf PSVR wurde behoben.

Die Stabilität wurde durch Optimierung der Speichernutzung verbessert.

Die Spielstabilität auf der Switch wurde verbessert.

Ein Speicherleck in Verbindung mit Gebäudetexturen wurde behoben.

Ein seltener Absturz in Verbindung mit zerstörbaren Requisiten wurde behoben.

Ein seltener Absturz beim Rendern komplexer Szenen wurde behoben.

Ein seltener Absturz in Verbindung mit der Navigation wurde behoben.

Ein Absturz zum weißen Bildschirm beim Teleportieren, der auftreten kann, wenn Entdeckungsdaten beschädigt wurden, wurde behoben.

Ein seltener Absturz in Verbindung mit der Bewegung von Kreaturen wurde behoben.

Ein seltener Absturz in Verbindung mit der Kamera in der dritten Person wurde behoben.

Ein seltener Absturz in Verbindung mit Spielerwaffen wurde behoben.

„No Man’s Sky“ erschien ursprünglich im Jahr 2016 für den PC und die PS4. Nach dem durchwachsenen Start wurde das Weltraum-Abenteuer in den Folgejahren kontinuierlich durch neue Inhalte und Features erweitert. Mittlerweile ist „No Man’s Sky“ für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

Auf dem PC und den aktuellen Konsolen warten diverse Verbesserungen wie eine optimierte Grafik, stark reduzierte Ladezeiten, mehr Nutzer im Multiplayer und im Fall der PS5-Fassung die Unterstützung von PlayStation VR2.

