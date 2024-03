No Man’s Sky: Orbital-Update liefert neue Raumstationen, anpassbare Schiffe & mehr – Trailer

Unter dem Namen "Orbital" veröffentlichten die Entwickler von Hello Games das nächste umfangreiche Content-Update zu "No Man's Sky". Wir haben die wichtigsten Details zu den Neuerungen für euch zusammengefasst.

Nachdem Hello Games‘ Sean Murray in den letzten Tagen die bevorstehende Veröffentlichung eines weiteren Content-Updates zu „No Man’s Sky“ andeutete, steht dieses ab sofort zur Verfügung.

Das heutige Update trägt den Namen „Orbital“ und konzentriert sich in erster Linie auf die Wünsche, die die Community in den letzten Monaten immer wieder äußerte. Der Fokus liegt auf einem Upgrade der Spiel-Engine, das unter anderem zu einer Überarbeitung der Raumstationen führte. Dabei versahen die Entwickler die Raumstationen nicht nur mit riesigen Innen- und Außenbereiche mit verbesserter Reflexion und metallischen Oberflächen.

Gleichzeitig wurden die individuellen Vorlieben der unterschiedlichen Rassen berücksichtigt. Die Korvax statten ihre Stationen beispielsweise mit Serverräumen und moderner Technologie aus. Die Gek hingegen bevorzugen ergonomische Sitzgelegenheiten inmitten rollender Werbetafeln. Die Vy’keen-Stationen wiederum fungieren oftmals als Lagerraum für moderne Technologien.

Erschafft eure eigenen Raumschiffe

Ein weiterer Wunsch, den die Community in der Vergangenheit immer wieder äußerte, war die Möglichkeit, die eigenen Raumschiffe farblich anzupassen. Hier ging Hello Games mit dem heute veröffentlichten „Orbital“-Update sogar noch einen Schritt weiter. So dürft ihr ab sofort nicht nur die farbliche Gestaltung eures Raumschiffs individualisieren.

Darüber hinaus könnt ihr euren flugfähigen Untersatz mit diversen Teilen überarbeiten und sogar komplett neue Raumschiffe entwerfen. Die dafür nötigen Teile findet ihr unter anderem bei Wracks auf den Planetenoberflächen.

Ein weiterer Aspekt von „No Man’s Sky“, den Hello Games im Rahmen des „Orbital“-Updates verbesserte, ist das Gilden-System.

„Die Zugehörigkeit zu den Gilden der Söldner, Entdecker und Händler ist lohnender denn je. Gildengesandte in jedem Sonnensystem bieten jetzt eine Auswahl an kostenlosen oder ermäßigten Vorräten an, deren Wert für höherrangige Mitglieder steigt. Besuchen Sie neue Systeme, um mehr kostenlose Artikel zu sammeln“, so die Entwickler.

Auch die Nutzeroberfläche wurde optimiert

Ergänzend zu den Anpassungen im Gameplay bringt „Orbital“ kleinere Anpassungen an der Nutzeroberfläche mit sich. Diesbezüglich führt Hello Games aus: „Der Spielmodus-Auswahlbildschirm wurde mit einer klaren, eleganten neuen Ästhetik aktualisiert und viele Elemente der Benutzeroberfläche im gesamten Spiel wurden im Hinblick auf Konsistenz und visuelle Attraktivität überarbeitet.“

Alle weiteren Details zum heute veröffentlichten „Orbital“-Update und den gebotenen Inhalten beziehungsweise Verbesserungen findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website. Zudem liefert euch ein Trailer Eindrücke aus dem neuen Update.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Auf den aktuellen Konsolen und dem PC kommt ihr in den Genuss diverser technischer Verbesserungen und einer höheren Anzahl an Spielerinnen und Spieler im Multiplayer.

