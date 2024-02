No Man’s Sky: Update 4.51 behebt Absturzursachen und mehr – Changelog

No Man's Sky:

Auf allen Plattformen steht ab sofort das "No Man's Sky"-Update auf die Version 4.51 bereit. Der offizielle Changelog verrät euch, welche Fehler mit dem neuen Patch behoben werden.

In der vergangenen Woche stellten die Entwickler von Hello Games mit „Omega“ das nächste Content-Update zur Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ bereit.

Auch dieses Mal schlichen sich mit den neuen Inhalten leider kleinere Fehler ein, die nach und nach mit entsprechenden Patches behoben werden. Auf allen Systemen steht ab sofort das „No Man’s Sky“-Update auf die Version 4.51 bereit. Wie sich dem offiziellen Changelog entnehmen lässt, behoben die Macher von Hello Games unter anderem diverse Absturzursachen.

Die Darstellungs-Probleme mit dem Autophage-Kopf, über die die Spielerinnen und Spieler in den letzten Tagen klagten, gehören nach der Installation des Updates 4.51 ebenfalls der Vergangenheit an. Selbiges gilt für den Fehler, der bei den neuen Keksrezepte zu einer Vielzahl an ungenießbaren Gegenständen führen konnte.

Alle weiteren Details zum neuen Patch liefert euch der folgende Changelog.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass viele der neuen Keksrezepte ungenießbar waren.

Eine Inkonsistenz bei der Preisgestaltung von NipNip-Knospen beim Kauf bei Schmugglern wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass in Missionsbenachrichtigungen über die Ausgabe von Quecksilber falsche Zahlen verwendet wurden.

Eine Reihe von Textproblemen im Tutorial zum Kreativmodus wurden behoben.

Ein Textproblem im Zusammenhang mit dem Hinweis zum Auftanken des Pulsmotors wurde behoben.

Es wurde ein seltenes Problem behoben, das verhindern konnte, dass Schwarze Löcher auf der Galaxienkarte markiert wurden.

Es wurde ein seltenes Problem behoben, das dazu führen konnte, dass bei Spielern mit einigen Autophage-Anpassungsteilen die Anpassung beim Laden durcheinander geriet.

Ein visuelles Problem mit den Augen eines bestimmten Autophagen-Kopfes wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, das bei der Verwendung einiger Menüs in PC VR zu roten Hintergründen führen konnte.

Ein Absturz im Zusammenhang mit Portalen wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit dem Quicksilver-Shop wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit Frachtern wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit der Luftbildkameraansicht wurde behoben.

Ein Speicherabsturz wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit Basen wurde behoben.

Ein PS5-Rendering-Absturz wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit Exocraft wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit der Geländegenerierung wurde behoben.

Mit „Omega“ ebnete Hello Games der gleichnamigen Expedition den Weg ins Spiel. Diese wurde von den Entwicklern von Grund auf neu entworfen, um dafür zu sorgen, dass auch neue Spielerinnen und Spieler auf ihre Kosten kommen. Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter dem Expeditionssystem.

Mit diesem integrierte Hello Games die Expeditionen in das Hauptspiel. Mit „Omega“ ist die Entwicklung von „No Man’s Sky“ übrigens noch nicht abgeschlossen. Stattdessen plant Hello Games für das laufende Jahr weitere Inhalte und Überraschungen.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

