Light No Fire: Das neue Spiel der „No Man’s Sky“-Entwickler im ersten Trailer

Die "No Man's Sky"-Entwickler von Hello Games präsentieren ihr neues Abenteuer "Light No Fire" mit einem ersten Trailer.

Das britische Entwicklerstudio Hello Games hatte 2016 mit „No Man’s Sky“ ein vollständiges Universum generiert. Und nach anfänglicher Kritik hat sich das Abenteuer in den letzten sieben Jahren mit einer Vielzahl an Updates und neuen Funktionen zu dem Spiel gemausert, das sich die Spieler von Beginn an gewünscht hatten.

Ein ganzer Planet zum Erkunden

Nun hat Studiochef Sean Murray im Rahmen der Game Awards das neue Abenteuerspiel „Light No Fire“ angekündigt. Dieses Mal erschafft man kein ganzes Universum. Stattdessen konzentriert man sich darauf einen vollständigen Planeten zu erschaffen, den man vollkommen frei erkunden kann. Dieser wird Kontinente, Ozeane und vieles mehr zu bieten haben.

Zudem wird man „Light No Fire“ gemeinsam mit anderen Spielern genießen können. Wie man im ersten Trailer erkennen kann, wird man Gebäude bauen und auf Vögeln sowie Drachen reiten können, um die Welt zu erkunden.

Allerdings hat Hello Games noch keinerlei Informationen zu einem Erscheinungszeitraum und den Plattformen verraten. Laut Murray arbeiten lediglich ein Dutzend Mitarbeiter an dem neuen Abenteuer. Doch sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Hier ist der erste Trailer zu „Light No Fire“:

