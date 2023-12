OD: Hideo Kojima kündigt sein Xbox-exklusives Horrorspiel an

Im Rahmen der Game Awards tauchte Game Designer Hideo Kojima auf und präsentierte ein neues Spiel namens „OD“. Dabei handelt es sich um das Projekt, das er seit einigen Jahren immer wieder andeutete und das exklusiv für die Xbox Series X/S entsteht.

Jordan Peele ist mit von der Partie

Wie der legendäre Schöpfer der „Metal Gear“-Reihe immer wieder bestätigte, ist Microsofts Cloud-Technologie ein essentieller Teil dieser Spielerfahrung. Der erste Trailer hat nicht sonderlich viel ausgesagt. Die drei Schauspieler Sophia Lillis, Hunter Schafer und Udo Kier sprachen denselben verwirrenden Satz: „The hungry purple dinosaur ate the kind, zingy fox, the jabbering crab and the mad whale and started vending and quacking.“

Verwirrend? Verwirrend! Doch das ist man heutzutage von Hideo Kojima gewöhnt.

Doch wie Kojima im Weiteren betonte, wird es sich bei „OD“ um ein Spiel handeln, was auch eine neue Unterhaltungsform erschaffen wird. Wie dies tatsächlich aussehen wird, ließ er zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

Jedoch begrüßte er gemeinsam mit Game Awards-Host Geoff Keighley auch den Regisseur Jordan Peele auf der Bühne. Peele hat sich mit „Get Out“, „Us“ und „Nope“ selbst den Status als einer der kreativsten Köpfe des modernen Horrors erarbeitet. Zusammen mit Kojima möchte er mit „OD“ ein einzigartiges Werk auf die Beine stellen.

Doch schaut euch den ersten Trailer am besten selbst an:

