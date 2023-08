Hideo Kojima: Hat auch mit 60 Jahren noch keine Pläne für den Ruhestand

Das japanische Entwickler-Genie Hideo Kojima feierte unlängst seinen 60. Geburtstag. Die Rente ist jedoch noch lange nicht in Sicht, denn Kojima will für den Rest seines Lebens weiter "Dinge erschaffen".

Hideo Kojima feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag. Über Twitter ließ der Entwickler seine Fans an seinem Jahrestag teilhaben und dankte ihnen für ihre langjährige Unterstützung.

Pläne für den Ruhestand habe Kojima indes noch lange nicht. Stattdessen wolle er sich auch weiterhin der Erschaffung von Dingen widmen. Zudem hob Kojima einen Vorteil hervor, nun da er mit seinen 60. Lenzen zu den Senioren gehört.

Der Filmfan kann nun vergünstigt ins Kino gehen

„Am 24. August wurde ich 60 Jahre alt und feierte meinen 60. Geburtstag. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen 60. Geburtstag feiern würde“, schrieb Kojima auf Twitter. „Bei meiner Lebensweise gibt es kein Rentenalter oder Ruhestand. Ich möchte für den Rest meines Lebens weiterhin Dinge erschaffen.“ Der Entwickler gab weiter an, dass er sich derzeit im Ausland aufhält und daher keine rote Weste mit seiner Familie tragen könne, weshalb er einfach auf ein rotes Shirt umgeschwenkt ist. In Japan ist es Brauch, an seinem 60. Geburtstag eine rote Weste zu tragen.

Zudem bedankte sich Hideo Kojima bei seinen Fans für die „kontinuierliche Unterstützung“ über die Jahre hinweg. Außerdem sei es gar nicht so schlecht für den Entwickler, nun 60. Jahre alt zu sein. Ein Vorteil würde darin bestehen, dass er nun „Kinokarten zum Seniorenpreis kaufen kann“. Kojima ist ein großer Filmfan und gibt auf seinem Twitter-Profil an, dass 70 Prozent seines Körpers aus Filmen bestehen würde.

Statt über die Rente nachzudenken, arbeitet Kojima lieber an seinen nächsten Gaming-Projekten. Sein Studio Kojima Produktions hat derzeit „Death Stranding 2“ in der Pipeline. Wann der Nachfolger zu dem 2019 erschienenen „Death Stranding“ erscheinen soll, ist jedoch noch nicht bekannt. Dazu ist der Entwickler eine Partnerschaft mit Microsoft beziehungsweise den Xbox Game Studios eingegangen, um an einem noch nicht näher genannten Projekt mit Cloud-Technologie zu arbeiten.

Quelle: GamesRadar

