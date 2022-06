Hideo Kojima: Death-Stranding-Schöpfer kündigt Partnerschaft mit Xbox an

Hideo Kojima arbeitet mit Microsoft an einem neuen Spiel, das auf der Cloud-Technologie der Redmonder basiert. Tiefergreifende Details wurden zunächst nicht genannt.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Hideo Kojima, der Schöpfer von „Metal Gear“ und „Death Stranding“, entwickelt zusammen mit Microsoft bzw. den Xbox Game Studios ein exklusives Spiel. Es sei ein Projekt, das er schon lange machen wollte, aber aufgrund technologischer Einschränkungen bisher nicht umsetzen konnte.

„Es gibt ein Spiel, das ich schon immer machen wollte“, erklärte Kojima. „Es ist ein völlig neues Spiel, eines, das noch niemand zuvor erlebt oder gesehen hat. Ich habe sehr lange auf den Tag gewartet, an dem ich endlich damit beginnen kann, es zu entwickeln.“

Ein noch nie dagewesenes Konzept

Der Titel basiert auf Microsofts Cloud-Technologie. Zusammen mit der „Trendwende in der Branche“ habe Kojima nun die Möglichkeit, sich der Herausforderung zu stellen, dieses „noch nie dagewesene Konzept“ zu entwickeln.

Um was für ein Spiel es sich handelt, wollte Kojima nicht verraten. Auch warnte er davor, allzu schnell ein Ergebnis zu erwarten. Denn bis zur Fertigstellung werde noch einige Zeit vergehen. Allerdings freue er sich darauf, mit den Xbox Game Studios zusammenzuarbeiten, und hofft, den Spielern in Zukunft einige „aufregende Neuigkeiten präsentieren zu können“.

Schon 2019 sprach das Studiooberhaupt von Kojima Productions von einem Horrorspiel, das er gerne entwickeln würde. Wenig später deutete er an, dass er sich Horrorfilme anschaut, um sich auf ein zukünftiges Projekt vorzubereiten. Und im April 2020 hieß es, dass er eines Tages ein „revolutionäres“ Horrorspiel machen möchte.

Kurz vor der Ankündigung der Partnerschaft sickerte durch, dass Hideo Kojima wohl an einem neuen Horrorspiel namens „Overdose“ arbeitet. Tom Henderson, ein zuverlässiger Brancheninsider, behauptete, frühes Bildmaterial des Spiels erhalten zu haben, in dem Margaret Qualley zu sehen ist. Sie war auch an „Death Stranding“ beteiligt.

Weitere Meldungen rund um Hideo Kojima:

Laut Henderson handelt es sich dabei nicht um „Death Stranding 2“, von dem der Schauspieler Norman Reedus kürzlich behauptete, dass es sich in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Letztendlich scheinen bei Kojima Productions mehrere Projekte zu entstehen.

