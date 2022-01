PSVR2: Hideo Kojima soll an einem Spiel für Sonys VR-Brille arbeiten

Sony bringt voraussichtlich in diesem Jahr eine neue PlayStation VR-Generation heraus. Die neue Hardware wurde in vielen technischen Bereichen verbessert. Doch wie bei Konsolen gilt: Ohne zugkräftige Software wird der große Durchbruch ausbleiben.

Ein erster namhafter Titel wurde bereits angekündigt. So wird „Horizon Call of the Mountain“ exklusiv für PlayStation VR2 erscheinen. Erste Bilder und einen Trailer zu diesem Virtual Reality-Spiel könnt ihr euch hier anschauen.

Hideo Kojima könnte mitmischen

Auch Hideo Kojima, der zuletzt mit „Death Stranding“ für eine Menge Aufmerksamkeit sorgte, arbeitet Gerüchten zufolge an einem Spiel für PlayStation VR2. Dabei soll es sich um eine Kooperation mit der preisgekrönten Virtual-Reality-Erzählerin Celine Tricart handeln.

Das behauptet zumindest der Betreiber des Twitter-Kanals, der in der Vergangenheit eine gewisse Erfolgsquote vorweisen konnte. Dem Tweet zufolge habe der Leaker „unbestätigte“ Informationen erhalten, dass eines der „kleineren“ kommenden Projekte von Kojima Productions auf die Virtual Reality-Brille PSVR2 abzielt. Einen Prototypen (oder Dev-Kit) der Hardware soll Kojima Productions im November 2021 erhalten haben.

Kojima selbst gab kürzlich bekannt, dass er an zwei Projekten arbeitet, von denen eines ein „großer“ Titel ist und das andere als „eine neue Herausforderung“ beschrieben wurde. Später twitterte der Game-Designer, dass er mit etwas „Radikalem“ liebäugelt.

Kojima und Tricart waren bereits Teil der großen Jury für VR-Beiträge beim Filmfestival von Venedig. Und der „Death Stranding“-Schöpfer schien in den vergangenen Jahren nicht abgeneigt zu sein, sich dem VR-Genre zu widmen.

Während unklar ist, ob das Gerücht von Oops Leaks wirklich Substanz hat, klingt die Idee, dass Kojima ein PSVR2-Spiel entwickelt, durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings lässt sich Kojima selten in die Karten schauen und seine laufenden Tätigkeiten gleichen einem Mysterium. Eine zeitnahe Bestätigung oder ein Dementi klingen daher recht unwahrscheinlich.

PlayStation VR2 kürzlich vorgestellt

Sony hat PlayStation VR2 auf der CES 2022 vorgestellt und zahlreiche technische Details verraten. Demnach erwartet euch eine VR-Brille mit einem OLED-Display und einer Panelauflösung von 2000 x 2040 pro Auge. Das Sichtfeld liegt bei 110 Grad, es erfolgt ein Inside-Out-Tracking und auch eure Augenbewegungen werden verfolgt, was unter anderem dem Rendering zugute kommt.

Eine Übersicht über die bisher bekannten technischen Daten von PlayStation VR2 findet ihr hier. Wann die Markteinführung erfolgen soll, wollte Sony bislang nicht verraten. Auch das Jahr wurde nicht formell eingegrenzt. Aufgrund der im Januar erfolgten Ankündigung der wichtigsten technischen Details kann vermutet werden, dass Sony auf eine Markteinführung gegen Mitte oder Ende 2022 abzielt – sofern die Lieferketten mitspielen.

