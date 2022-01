PlayStation VR2: Sony möchte einen Release in diesem Jahr nicht bestätigen

Auf der CES 2022 in dieser Woche machte Sony endlich Nägel mit Köpfen und stellte den wartenden Spielern PlayStation VR2 offiziell vor. Ob der Nachfolger wie spekuliert 2022 erscheinen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Auf Nachfrage wollte das Unternehmen einen Release in diesem Jahr nämlich nicht bestätigen.

Nach der offiziellen Ankündigung vor ein paar Monaten wurde PlayStation VR2 auf der CES 2022 in dieser Woche endlich vorgestellt. Auch ein erstes First-Party-Spiel in Form von „Horizon: Call of the Mountain“ wurde bestätigt.

Sollte die Präsentation von PlayStation VR2 an euch vorbeigegangen sein, habt ihr hier die Möglichkeit, alle wichtigen Details zu den Spezifikationen des VR-Headsets und dem neuen Controller nachzulesen. Unbeantwortet blieb die Frage, wann PlayStation VR2 im Endeffekt veröffentlicht werden soll. Denn auch wenn in der Vergangenheit diverse Quellen darauf hinwiesen, dass die Markteinführung des neuen VR-Headsets Ende 2022 erfolgen könnte, wollte Sony den möglichen Release in diesem Jahr auf Anfrage nicht bestätigen.

Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit

Auch die Frage nach einer möglichen Abwärtskompatibilität zum ersten PlayStation VR wollte das Unternehmen nicht kommentieren. Stephen Totilo, Journalist bei Axios, dazu: „Ich fragte Sony, ob PSVR2 im Jahr 2022 auf den Markt kommen würde und ob es abwärtskompatibel mit PSVR-Titeln sein wird (wo mich viele Menschen darum gebeten haben, diese Frage zu stellen)“, führte Axios in einem aktuellen Tweet aus.

Und weiter: „Zu beidem wurde nicht Stellung bezogen. Sonys PR sagt, dass sie im Moment nichts weiter zu verkünden haben. Bleibt also gespannt…“ Wann mit der Enthüllung weiterer Details zu PlayStation VR2 zu rechnen ist, bleibt laut Stephen Totilo abzuwarten.

Sollten sich die unbestätigten Berichte um den Release Ende 2022 bewahrheiten, dann dürfte es aber schon im Laufe der nächsten Monate so weit sein.

