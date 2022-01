Horizon Call of the Mountain: Offiziell für PlayStation VR2 angekündigt – Erste Details

Horizon Call of the Mountain:

Mit "Horizon: Call of the Mountain" wurde im Laufe der heutigen Nacht einer der ersten Exklusiv-Titel für PlayStation VR2 angekündigt. Dieser geht aus einer Zusammenarbeit zwischen Guerrilla Games und den Firesprite Studios hervor.

In diesem Jahr nutzte Sony Interactive Entertainment die Consumer Electronics Show (kurz: CES) nicht nur, um das kommende Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 vorzustellen.

Gleichzeitig wurde ein erster Exklusiv-Titel, der sich bei den PlayStation Studios für PlayStation VR2 in Entwicklung befindet, angekündigt. Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder das Gerücht die Runde machte, dass die Entwickler der Firesprite Studios an einem VR-Abenteuer in der Welt von Guerrilla Games‘ „Horizon“ arbeiten, wurden die entsprechenden Berichte nun offiziell bestätigt. Das Projekt trägt demnach den Namen „Horizon: Call of the Mountain“ und geht aus einer Zusammenarbeit zwischen Guerrilla Games auf der einen und den Firesprite Studios auf der anderen Seite hervor.

Schlüpft in die Rolle eines neuen Charakters

Allzu viele Details zu „Horizon: Call of the Mountain“ ließen sich die Verantwortlichen bisher leider nicht entlocken und wiesen lediglich darauf hin, dass wir es hier mit einer ganz neuen Erfahrung im „Horizon“-Universum zu tun haben, die von Grund auf für PlayStation VR2 erschaffen und regen Gebrauch von den Möglichkeiten des neuen PSVR2-Controllers machen wird. Handfeste Informationen zur Handlung oder der spielerischen Umsetzung wurden im Zuge der Ankündigung heute Nacht nicht genannt.

Daher wissen wir nur, dass wir uns in „Horizon: Call of the Mountain“ nicht mit Aloy, der Protagonistin von „Zero Dawn“ und „Forbidden West“, ins Abenteuer stürzen werden. Stattdessen übernehmen wir die Kontrolle über einen ganz neuen Charakter, über den die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt sprechen möchten.

Abgerundet wurde die offizielle Ankündigung von „Horizon: Call of the Mountain“ von einem kurzen Video, in dem sich Guerrilla Games‘ Studio-Director Jan-Bart van Beek zu Wort meldet, ein paar Worte zum PlayStation VR2-Abenteuer verliert und verspricht, dass euch die Möglichkeit geboten werden soll, die Welt von „Horizon“ auf ganz neue Art und Weise zu erleben.

