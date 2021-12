Horizon Forbidden West: Frische Details zu den Attacken und den Schwächen der Slitherfang

Mit der Slitherfang sieht sich Aloy in "Horizon: Forbidden West" mit einem neuen mächtigen Gegner konfrontiert. In der aktuellen Ausgabe der GameInformer nannten die Entwickler von Guerrilla Games zu den beeindruckenden Wesen.

Zu den ersten großen Highlights des Videospieljahres 2022 dürfte Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ gehören, das sich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung befindet.

Nachdem mit der Slitherfang kürzlich ein neues Maschinenwesen vorgestellt wurde, das die Welt des Nachfolgers unsicher macht, folgten in der aktuellen Ausgabe der englischsprachigen Gameinformer weitere Details zu diesem gefährlichen Gegner. Laut den Entwicklern von Guerrilla Games handelt es sich bei der Slitherfang um eine Mischung aus einer Klapperschlange und einer Kobra, die giftige Säure auf Aloy spucken kann und im Kampf auf weitere Angriffe zurückgreift.

Maschinenwesen reagiert empfindlich auf elementare Angriffe

Zu den weiteren Angriffen der Slitherfang gehören der Sprint, ein Blitzangriff sowie ein Schallimpulsangriff, der von versteckten Knoten in ihrem Nacken ausgeht und Aloy kurzzeitig paralysieren kann. Wie Game Director Mathijs de Jonge ausführte, hat die Slitherfang noch weitere versteckte Attacken auf Lager, die in unvorhersehbaren Mustern gipfeln und den Spieler vor eine knackige Herausforderung stellen können.

Zumal die Slitherfang ihre Angriffe und Taktiken je nach ihrer Gesundheit ändert und damit für deutlich dynamischere Kämpfe sorgt, als sie noch in „Horizon: Zero Dawn“ geboten wurden. Daher sollten die Spieler beim Kampf gegen diesen gefährlichen Gegner darauf achten, stets in Bewegung zu sein. Zu den Schwächen der Slitherfang gehört die Tatsache, dass sie empfindlich auf elementare Attacken mit Eis oder Feuer reagiert. Auch Plasmaangriffe hinterlassen laut Game Director Mathijs de Jonge eine nicht zu unterschätzende Wirkung.

„Horizon: Forbidden West“ befindet sich aktuell in der finalen Phase der Entwicklung und wird ab dem 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Wer das neue Abenteuer von Aloy zunächst für die PS4 erwirbt, kann seine Kopie zu einem späteren Zeitpunkt einem kostenlosen Upgrade auf die PS5-Version unterziehen.

