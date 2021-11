Horizon Forbidden West: Wie eine authentische und lebhafte Spielwelt erschaffen wurde

Auch im Nachfolger zu „Horizon Forbidden West“ werdet ihr eine riesige und abwechslungsreiche Spielwelt erkunden. Dabei lauern überall Gefahren in Form von hochentwickelten Maschinen auf euch. Um ihnen zu entkommen und euch für den Kampf gegen sie zu wappnen, könnt ihr verschiedene Stammessiedlungen aufsuchen. Dort lassen sich Aloys Fähigkeiten und ihre Ausrüstung verbessern sowie Gegenstände (ver)kaufen.

Visuelles Storytelling für die Authentizität

In diesen Siedlungen soll durch visuelles Storytelling eine glaubwürdige Umgebung geschaffen werden. Zum Beispiel ist der Nora-Stamm technisch nicht so gut ausgetattet, weshalb ihre Siedlungen aus Holz und Seilen gebaut sind. Zudem können sie wegen ihrer spärlichen Ausstattung nicht wirklich mit der Außenwelt kommunizieren. Der Tenakth-Stamm hingegen hat sich in einer alten Ruine niedergelassen und ist auf den Kampf fokussiert.

Auch bei den Händlern der verschiedenen Siedlungen werdet ihr Unterschiede bemerken. Beim Oseram-Stamm habt ihr einen Schmied vor euch, der hochwertige Waffen herstellen kann. Solltet ihr euch beim Tenakth-Stamm verstärken, werdet ihr ganzheitlich ausgerüstet. Das Gleiche trifft auf die Köche zu, die ebenfalls einen individuellen Charakter besitzen. Einem von ihnen ist besonders wichtig, dass das Essen gut schmeckt. Ein Anderer geht ernster an die Sache heran und achtet darauf, dass Aloy optimal für den Kampf gerüstet ist.

Natürlich verfügt jeder Stamm über eigene Kampfmechaniken. Nora-Jäger sind auf den Fernkampf ausgerichtet und jagen geräuschlos, während die Carja am liebsten auf Fallen zurückgreifen und die Oseram-Mitglieder mit ihren Hämmern auf brachiale Gewalt setzen. Übrigens werden die Outfits, die ihr von den einzelnen Stämmen erhalten könnt, die erwähnten Präferenzen verstärken.

Wie ihr seht: Die einzelnen Stämme werden sich alle stark voneinander unterscheiden. Dank der vielfältigen Animationen sollt ihr das schon aus weiter Entfernung erkennen können.

Doch nicht nur Stammesmitglieder zeichnen sich durch einzigartige Verhaltensweisen auf. Jeder friedliche NPC in der Spielwelt ist Bestandteil eines Gruppensystems. Damit haben die Entwickler Regeln für ihre Laufwege, Verhaltensweisen und Animationen festgelegt. Das Gesinnungsystem bestimmt wiederum die Persönlichkeit, wodurch „einzigartige Menschen“ entstanden sind.

Hauptgeschichte soll nicht zu kurz kommen

Anschließend erklärt der leitende Living World Designer, wie eine derart umfangreiche Spielwelt erstellt wird, ohne von der eigentlichen Handlung abzulenken. Schließlich bietet das postapokalyptische Amerika ausreichend Details, um sich stundenlang ausschließlich der Erkundung zu widmen. Für dieses Vorhaben arbeiten das Living World- und das Story-Team eng miteinander zusammen.

Um jeden Spieler zufriedenstellen zu können, wurde das Fortschrittssystem bestmöglich ausbalanciert. Das Ökosystem belohnt vor allem Spieler, die möglichst viel Zeit in der offenen Spielwelt verbringen. Jeder gesammelte Rohstoff dient nämlich einem bestimmten Zweck. Allerdings sollen auch Spieler, die sich auf die Story konzentrieren möchten, motivierende Fortschritte erzielen können.

Die Spielwelt wird vor Details nur so strotzen, weshalb das Entwicklerteam stolz auf die geleistete Arbeit ist. Durch das Beobachten der unzähligen NPCs werdet ihr verschiedenste Einzelheiten feststellen, weshalb ihr euch dafür ausreichend Zeit nehmen solltet. Fans von Open World-Spielen werden definitiv auf ihre Kosten kommen.

