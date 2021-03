PS5: PSVR 2.0-Controller mit Fingererkennung – Details und Bilder

Sony gab kürzlich bekannt, dass mit Hochdruck an einer neuen Version von PlayStation VR gearbeitet wird. Während der Launch nicht in diesem Jahr erwartet werden sollte, könnt ihr euch bereits mit dem neuartigen Controller vertraut machen. Er wurde heute auf dem offiziellen PlayStation Blog vorgestellt.

Der neue VR-Controller soll in den entsprechenden Erlebnissen ein stärkeres Gefühl der körperlichen Präsenz und eine stärkere Immersion ermöglichen. Auffallend ist sofort das einzigartige Design in Form einer Kugel. Es soll euch dabei helfen, den Controller bequem in den Händen zu halten und ein Gefühl der Freiheit zu erleben.

Bei der Entwicklung des Controllers wurde laut Sony auf dessen Ergonomie geachtet. Er sei gut ausbalanciert und liege bequem in jeder Hand. Tester mit unterschiedlichen Handgrößen kamen bei der Entwicklung zum Einsatz und außerdem wurde laut Sony die „jahrzehntelange Verwendung von Controllern auf allen PlayStation-Plattformen“ ausgewertet.

Funktionen des VR-Controllers

Nicht weniger wichtig als die Ergonomie sind die Funktionen des Controllers. Mit dabei sind einige Features, die bereits beim DualSense Verwendung finden, aber auch eine spezielle Fingererkennung. Nachfolgend lest ihr die offizielle Beschreibung der Besonderheiten:

Adaptive Trigger: Jeder VR-Controller (links und rechts) verfügt über eine adaptive Trigger-Taste, die beim Drücken spürbaren Widerstand leistet, ähnlich wie beim DualSense-Controller. Wenn ihr bereits Spiele auf PS5 gespielt habt, wisst ihr, dass die L2- und R2-Tasten Widerstand leisten, wenn ihr beispielsweise euren Bogen spannt, um einen Pfeil zu schießen. Wird diese Mechanik auf VR angewandt, eröffnet sich ein völlig neues Spielerlebnis.

Jeder VR-Controller (links und rechts) verfügt über eine adaptive Trigger-Taste, die beim Drücken spürbaren Widerstand leistet, ähnlich wie beim DualSense-Controller. Wenn ihr bereits Spiele auf PS5 gespielt habt, wisst ihr, dass die L2- und R2-Tasten Widerstand leisten, wenn ihr beispielsweise euren Bogen spannt, um einen Pfeil zu schießen. Wird diese Mechanik auf VR angewandt, eröffnet sich ein völlig neues Spielerlebnis. Haptisches Feedback: Der neue Controller bietet haptisches Feedback, das an seine Form angepasst ist. Das macht eure Erlebnisse in der Spielwelt eindrucksvoller, spürbarer und detailgetreuer. Ihr werdet den Unterschied spüren, egal ob ihr durch Felswüsten wandert oder eure Waffen im Nahkampf schwingt. Macht euch bereit für ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis, das für VR von so zentraler Bedeutung ist.

Der neue Controller bietet haptisches Feedback, das an seine Form angepasst ist. Das macht eure Erlebnisse in der Spielwelt eindrucksvoller, spürbarer und detailgetreuer. Ihr werdet den Unterschied spüren, egal ob ihr durch Felswüsten wandert oder eure Waffen im Nahkampf schwingt. Macht euch bereit für ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis, das für VR von so zentraler Bedeutung ist. Fingerberührungserkennung: Der Controller kann erkennen, wo eure Daumen und Zeige- oder Mittelfinger liegen, auch wenn ihr keinen Druck damit ausübt. So könnt ihr eure Hände beim Spielen auf natürlichere Weise bewegen.

Der Controller kann erkennen, wo eure Daumen und Zeige- oder Mittelfinger liegen, auch wenn ihr keinen Druck damit ausübt. So könnt ihr eure Hände beim Spielen auf natürlichere Weise bewegen. Tracking: Die Bewegungen des VR-Controllers werden vom neuen VR-Headset über einen Trackingring an der Unterseite des Controllers verfolgt.

Die Bewegungen des VR-Controllers werden vom neuen VR-Headset über einen Trackingring an der Unterseite des Controllers verfolgt. Aktionstasten/Analog-Sticks: Am linken Controller befinden sich ein Analog-Stick, die Dreieck- und Quadrat-Tasten, eine „Grip“-Taste (L1), eine Trigger-Taste (L2) und eine Create-Taste. Am rechten Controller befinden sich ein Analog-Stick, die Kreuz- und Kreis-Tasten, eine „Grip“-Taste (R1), eine Trigger-Taste (R2) und eine Options-Taste. Die „Grip“-Taste kann beispielsweise zum Aufheben von Objekten im Spiel verwendet werden.

Mit dem neuen VR-Controller soll ein neues Kapitel für VR-Gaming aufgeschlagen werden. „Wir sind von dem Controller begeistert“, so Sony. „Jetzt kommt es darauf an, wie Spieleentwickler die neuen Funktionen nutzen, um VR-Erlebnisse der nächsten Generation zu entwerfen.“ Schon bald sollen die ersten Prototypen bei den Entwickler landen. Und auch zum Headset ansich erfahrt ihr bald mehr: In Zukunft folgen laut Sony „viele weitere spannende Informationen zur VR der nächsten Generation auf PS5“.

