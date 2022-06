Overdose: Der Name und erste Details zum neuen Horror-Projekt von Hideo Kojima?

Aktuellen und bisher unbestätigten Berichten zufolge soll die japanische Designer-Legende Hideo Kojima derzeit am Horror-Titel "Overdose" arbeiten. Entsprechen die Angaben diverser Insider den Tatsachen, dann könnte die PlayStation-Community dieses Mal allerdings leer ausgehen.

Arbeitet Kojima Productions am Horror-Titel "Overdose"?

In den vergangenen Monaten wurden Hideo Kojima und die Entwickler von Kojima Productions mit verschiedenen Projekten in Verbindung gebracht – darunter einem möglichen Reboot der Horror-Serie „Silent Hill“ oder einem Nachfolger zu „Death Stranding“.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, arbeiten die kreativen Köpfe rund um Hideo Kojima zudem an einem neuen Horror-Titel, der den Namen „Overdose“ tragen wird. Dies gehe zumindest aus einem Teaser hervor, der Henderson von einer anonymen Quelle zugespielt wurde. Der kurze Clip zeige die Darstellerin Margaret Qualley, die die meisten unter euch als Mama aus „Death Stranding“ kennen dürften, in einem blauen Kleid.

Auch erste Spielszenen aus dem neuen Horror-Projekt von Hideo Kojima sollen in dem Teaser zu sehen sein.

Geht die PlayStation-Community dieses Mal leer aus?

Wie Henderson hierzu ausführt, ist in dem Teaser zu „Overdose“ ein Charakter – offenbar Qualley – zu sehen, der einen dunklen Korridor entlangschreitet, eine Taschenlampe bei sich trägt und aus der Third-Person-Perspektive gesteuert wird. Gleichzeitig scheint es einen Hinweis darauf zu geben, dass eine optionale First-Person-Perspektive enthalten ist. Anschließend folgen ein Jump-Scare-Effekt, ein „Game Over“-Bildschirm“ und der Hinweis „A Hideo Kojima Game… Overdose“.

Zu früh freuen sollten sich Mitglieder der PlayStation-Community allerdings nicht, da die Möglichkeit besteht, dass sich hinter „Overdose“ das Projekt versteckt, an dem Hideo Kojima mit Microsoft beziehungsweise den Xbox Game Studios arbeiten soll. Sollten sich die Aussagen diverser Insider bewahrheiten, dann ist der entsprechende Exklusiv-Deal zwar noch nicht in trockenen Tüchern, steht allerdings kurz vor seiner Unterzeichnung. In diesem Fall würden PlayStation-Spieler leer ausgehen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Möglicherweise gehört „Overdose“ zu den Titeln, die im Rahmen des großen „Xbox & Bethesda Games Showcase“ vorgestellt werden. Dafür würde auch die Tatsache sprechen, dass offenbar ersten Insidern der für das Event geplante Teaser zugespielt wurde. Der „Xbox & Bethesda Games Showcase“ findet am Sonntag, den 12. Juni 2022 um 19 Uhr unserer Zeit statt.

Quelle: Try Hard Guides

