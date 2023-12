Black Myth Wukong: Der Termin des Action-Rollenspiels steht fest – Neuer Trailer

In den letzten Jahren war das Actionspiel „Black Myth: Wukong“ immer wieder in aller Munde. Das Abenteuer, das „Die Reise nach Westen“ neu einfängt, wusste vor allem immer in technischer Hinsicht zu beeindrucken. Nun haben die zuständigen Entwickler von Game Science einen offiziellen Erscheinungstermin bekanntgegeben.

Im Sommer taucht der Affenkönig auf

Demnach wird „Black Myth: Wukong“ am 20. August 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC erscheinen. Mit einem neuen Trailer haben die Verantwortlichen auch einige riesige Monster vorgestellt, denen man sich im Laufe des Abenteuers stellen darf. Neben gewaltigen Bären und Spinnen werden natürlich auch Drachen auf einen warten.

Ganz im Sinne der klassischen Romanvorlage wird der legendäre Affenkönig in den Kampf ziehen. Neben seiner unglaublichen Physis wird er auch zahlreiche Tricks einsetzen, um due Oberhand zu gewinnen.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Black Myth: Wukong ist ein Action-Rollenspiel, das in der chinesischen Mythologie verwurzelt ist. Die Geschichte basiert auf ‚Die Reise nach Westen‘, einem der vier großen klassischen Romane der chinesischen Literatur. Als Auserkorener machst du dich auf eine Reise voller Herausforderungen und Wunder, um die Wahrheit hinter einer glorreichen Legende der Vergangenheit aufzudecken.“

Hier ist der neueste Trailer zu „Black Myth: Wukong“:

