Black Myth Wukong: Gameplay zeigt die Spielwelt, mächtige Bosse und mehr

In der kommenden Woche wird uns das Action-Rollenspiel "Black Myth: Wukong" auf der Gamescom 2023 ausführlich vorgestellt. Schon jetzt stellten die Kollegen von IGN ein neues Hands-on-Video bereit, das uns Eindrücke aus der Spielwelt und den Bosskämpfen liefert.

Nachdem es in den vergangenen Monaten recht still um das Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ wurde, gaben die verantwortlichen Entwickler von Game Science vor wenigen Tagen bekannt, dass das Action-Rollenspiel auf der Gamescom 2023 in der nächsten Woche ausführlich vorgestellt wird.

Zur Einstimmung auf die nahende Präsentation im Rahmen des Opening Night Live-Events am Dienstag, den 22. August 2023 (20-22 Uhr) stellten die Kollegen von IGN ein Hands-on-Video zu „Black Myth: Wukong“ bereit. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von mehr als sechs Minuten und ermöglicht uns einen neuen Blick auf das Action-Rollenspiel.

Zu sehen sind ausgewählte Areale der Spielwelt, das Kampfsystem und die Auseinandersetzungen mit mächtigen Bossen.

Die spannende Geschichte des Affenkönigs

Bei „Black Myth: Wukong“ setzten die Entwickler von Game Science auf ein unverbrauchtes Setting und greifen die Geschichte des im 16. Jahrhundert veröffentlichten chinesischen Romans „Die Reise nach Westen“ auf. Ihr schlüpft in die Rolle des legendären Affenkönigs und erkundet eine abwechslungsreiche Welt, in der allerlei Geheimnisse und Gefahren auf euch warten.

Im Kampf greift der Affenkönig nicht nur auf seine beeindruckende Physis und durchschlagskräftige Angriffe zurück. Auch die bekannten Listen des Affenkönigs werden in „Black Myth: Wukong“ berücksichtigt und versetzen euch in die Lage, eure Gegner zu verwirren und euch mit den Listen einen nicht zu unterschätzenden Vorteil im Kampf zu verschaffen.

„Black Myth: Wukong“ entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und wird laut den Machern von Game Science den Grundstein für ein ganz neues Universum beziehungsweise eine ganz neue Serie legen. Einen handfesten Releasetermin bekam das ambitionierte Action-Rollenspiel bisher nicht spendiert.

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong:

Stattdessen sprechen die Entwickler lediglich nur davon, dass „Black Myth: Wukong“ im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren