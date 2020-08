Black Myth Wu Kong: Macher äußert sich zur Popularität des Trailers

Der Protagonist von "Black Myth: Wu Kong" kann im Spiel auf einer Wolke fliegen.

Genauer tat Game Science dies in Person von Studio-Gründer Feng Ji und zeigt sich dabei vom Interesse an „Black Myth: Wu Kong“ sowohl geschmeichelt als auch selbstkritisch. Ji schrieb auf Weibo einen Kommentar zur jüngst entfachten weltweiten Neugier am kürzlich angekündigten ersten Singleplayer-Titel des Studios, der von ResetEra-User Nightengale übersetzt wurde (via IGN).

Game Science wollte einen „ehrlichen Trailer“ veröffentlichen

Wie Feng Ji in seinem Post ausführt, habe das Team mit dem 13 Minuten langen Gameplay-Video zu „Black Myth“ vor allem einen „ehrlichen Trailer“ veröffentlichen wollen. Dieser solle nicht nur einen ersten Eindruck von den Zielen der Entwickler vermitteln, sondern vor allem dazu dienen, interessierte Fachkräfte anzuziehen, die sich womöglich Game Science anschließen möchten, um am Action-RPG mitzuwirken.

Des Weiteren seien die Entwickler alle sehr glücklich über die Freude von zahlreichen Gamern weltweit sowie deren Reaktionen auf das Gameplay-Video. Allerdings hat Ji noch eine etwas eigentümliche Bitte an all jene, die den Trailer gesehen haben: sie sollten diese Eindrücke möglichst schnell wieder vergessen, da es nicht die „beste Arbeit“ des Teams repräsentieren würden. Generell äußert der Game Science-Gründer sehr kritische Worte zum gezeigten ersten Ausschnitt des Spiels, mit dem er nicht allzu zufrieden sei.

„Black Myth: Wu Kong“ hat wohl noch viel Luft nach oben

Im Rahmen seiner Nachricht weist Ji auf mehrere Aspekte des Gameplay-Trailers hin, die ihn zur Zeit noch stören würden. Es seien beispielsweise einige „Areale in schlechter Verfassung“, die „Wasserphysik“ reagiere noch nicht richtig, das Fell einiger Figuren gefalle ihm noch nicht und an manchen Stellen würden die Sounds noch nicht wirklich zum Geschehen auf dem Bildschirm passen.

Besonders sauer aufgestoßen sei ihm ein Kampf Wu Kongs im Himmel gegen zahlreiche Gegner, der am am Ende des Videos zu sehen ist. Hierbei seien ihm Einbrüche der Framerate aufgefallen, die ihn „stark getroffen“ hätten. Das Team habe entsprechend noch sehr viel Arbeit vor sich, weshalb sich die Entwickler nun wieder „verstecken“ würden, um weiter am Action-RPG zu werkeln. Folglich sei allzu bald wohl nicht mit weiteren Informationen zum Spiel zu rechnen.

„Black Myth: Wu Kong“ soll für alle „Mainstream“-Konsolen, den PC und eventuell auch Cloud-Plattformen erscheinen. Ein Veröffentlichungstermin ist gegenwärtig noch unbekannt.

Was ist eure Meinung zu den Aussagen von Feng Ji?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wu Kong