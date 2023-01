Black Myth Wukong: Release-Zeitraum neu eingegrenzt und weiterer Trailer

Das Action-RPG „Black Myth: Wukong“ wird voraussichtlich im Sommer 2024 auf den Markt gebracht, wie der Entwickler Game Science in einem Kurzfilm, der zur Feier des Mondneujahrs veröffentlicht wurde, bekanntgibt.

Damit verzögert sich die Veröffentlichung des Titels. Denn 2021 ging man noch davon aus, dass „Black Myth: Wukong“ im Laufe des Jahres 2023 Debüt feiern kann. Bei den unterstützten Systemen gibt es weiterhin Ungewissheit. Spezifische Plattformen wurden jenseits des PCs nicht bestätigt. Es wird allerdings spekuliert, dass die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S ebenfalls unterstützt werden.

Der erwähnte Trailer bzw. Kurzfilm steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit. Darin gibt ein Kaninchen sein Bestes, das Spiel zu installieren und zu spielen. Im Clip taucht zudem eine Tiger-Version von Nvidias CEO Jensen Huang auf.

Ein Affenkönig mit besonderen Fähigkeiten

„Black Myth: Wukong“ ist ein Third-Person-Spiel, das auf „Journey to the West“ basiert und sich auf den Affenkönig und seine besonderen Fähigkeiten konzentriert. So hat der Held beispielsweise die Möglichkeit, seine Gegner zu verwirren oder zu täuschen.

Mehr könnte folgen: Schon 2020 betonten die Entwickler, dass „Black Myth: Wukong“ kein einzelnes Spiel werden soll, sondern der Auftakt eines ganzen Universums geplant ist.

Einblicke in den Titel liefert unter anderem ein Video, das im August des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde und eine Länge von rund 14 Minuten hat. Weitere Videos dieser Art sind nachfolgend verlinkt.

Nachfolgend das neue Video, das den Release-Zeitraum offenbart und auch zum schmunzeln einlädt:

