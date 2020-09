Black Myth Wu Kong: Als Auftakt eines großen Universums geplant

Genauer hatte IGN China kürzlich die Gelegenheit, den „Black Myth: Wu Kong“-Entwicklern von Game Science einen Besuch abzustatten, um über das ambitionierte Projekt zu sprechen. Dabei enthüllten die Verantwortlichen weitere Details zu ihrem Spiel, unter anderem, dass dieses den Grundstein für ein umfangreiches Universum legen solle. Nachfolgend haben wir die neuen Details für euch zusammengefasst.

Was sind die Ziele des Teams für „Black Myth“?

Zunächst heißt es hierzu, die Entwickler wollen ihr Projekt zu einem „Premium Konsolenspiel“ zu machen, was nicht nur ungewöhnlich, sondern ebenfalls riskant für die gegenwärtigen Umstände auf dem chinesischen Markt sei. Erzählerisch werde eine „düstere“ Version des chinesischen Klassikers „Die Reise nach Westen“ angepeilt. Deshalb wollen die Entwickler eine „komplexere, dunkle Version“ der bekannten Geschichte erzählen.

Des Weiteren haben die Macher bereits ambitionierte Pläne ins Auge gefasst. Geplant seien insgesamt drei „Black Myth“-Spiele, wobei sich jedes an einer anderen klassischen chinesischen Erzählung orientieren solle. Game Science-Mitbegründer Feng Ji gab an, auf diese Weise ein „Black Myth-Universum“ erschaffen zu wollen, ähnlich Disneys Marvel Cinematic Universe.

Ein genauerer Blick auf die gezeigte Demo

Gesprochen wurde ebenfalls über die veröffentlichte umfangreiche Demo-Version des Action-RPGs. Das darin gezeigte Areal heißt „Black Wind Mountain“ und benötigte insgesamt sechs Monate, um erschaffen zu werden. Für diesen speziellen frühen Abschnitt des Titels peilen die Macher eine Spielzeit von 30 bis 60 Minuten auf dem „Normal-Schwierigkeitsgrad“ des Games an.

Bevor der Trailer veröffentlicht wurde, seien bereits vier oder fünf weitere Versionen des Videos erstellt worden. Darüber hinaus heißt es, die gezeigte Demo sei bereits komplett spielbar und könne auf unterschiedliche Arten angegangen werden. Statt gegen die Gegner zu kämpfen, sei es beispielsweise möglich, diese in der gezeigten „Zikaden-Form“ auch zu umgehen. Insgesamt werde der Spieler in der finalen Version über mehrere Verwandlungen verfügen und gegen über „100 verschiedene Gegnertypen“ antreten müssen (Bossgegner inkludiert).

Zudem heißt es, „Black Myth: Wu Kong“ solle Spieler letztendlich für „mehr als 15 Stunden“ beschäftigen.

Wie groß ist das Entwicklerteam?

Gegenwärtig arbeiten 30 Leute am Action-RPG, wobei das Spiel selbst sich seit zwei Jahren in Entwicklung befinde. In der Vergangenheit sei intern bereits darüber diskutiert worden, einzelne Teile des Spiels an andere Studios abzugeben, die bereits mit großen Firmen wie Naughty Dog oder Sony Santa Monica zusammenarbeiteten – am Ende entschieden sich die Macher allerdings dagegen. Nach Veröffentlichung des Trailers erreichten Game Science über 10.000 Bewerbungen von Leuten, die ebenfalls am Spiel arbeiten wollen. Geplant sei, noch zehn bis fünfzehn weitere Entwickler einzustellen, um auf diese Weise zwei Teams aufzustellen.

Das Team ist bestrebt, das Spiel in nicht weniger als drei Jahren zu veröffentlichen, weshalb es somit noch immer keinen wirklichen Release-Zeitraum für das Spiel gibt. Black Myth: Wu Kong“ soll für „alle ‚Mainstream‘-Konsolen und den PC“ veröffentlicht werden. Des Weiteren sei darüber hinaus eine Veröffentlichung auf Cloud-Plattformen denkbar, sofern diese das Spiel flüssig darstellen könnten.

Was ist eure Meinung zu den neuen „Black Myth: Wu Kong“-Details?

