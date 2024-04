PS4 & PS5: Neuerscheinungen im Mai in der Übersicht

Der Mai steht vor der Tür und hat natürlich einige neue PS4- und PS5-Spiele im Gepäck. Auf welche Games ihr euch in den nächsten Wochen genau freuen dürft, das erfahrt ihr wie gewohnt in unserer kleinen Monatsübersicht.

Der Mai ist fast da und damit finden bald allerlei Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 ihren Weg in den hiesigen Handel. Einige potentielle Highlights, auf die ihr euch freuen dürfen, stellen wir euch wie gewohnt in den nachfolgenden Zeilen etwas genauer vor.

Slash (PS4, PS5)

Release: 2. Mai 2024

In der Rolle eines tapferen Samurai stürzt ihr euch in packende Duelle, in denen jeder Fehler das Game Over bedeuten kann. Ihr müsst nicht nur euren Gegner, sondern auch eure eigene Position, eure Ausdauer und die Atmung eures Kriegers im Blick behalten.

„Sclash“ will euch mit spannenden Samurai-Duellen in seinen Bann ziehen.

Mit „Slash“ erwartet euch ein schnell zu erlernendes jedoch schwer zu meisterndes 2D-Kampfspiel, das voller Spannung stecken soll. Zur Auswahl stehen fünf unterschiedliche Charaktere, mit denen ihr sowohl online als auch offline in 16 Stages gegen die KI oder andere Spieler antreten könnt. Zudem könnt ihr euch in einen mitreißenden Story-Modus stürzen. Für Langzeitmotivation sollen unter anderem 50 freischaltbare Skins sorgen.

Indika (PS4, PS5)

Release: 8. Mai 2024

Die junge Nonne Indika muss sich in einer seltsamen Welt behaupten, in der religiöse Visionen auf die harte Realität treffen. Unsere Protagonistin hat mit dem Teufel einen besonderen Begleiter an ihrer Seite, während sie sich auf die Suche nach sich selbst begibt. Aufgrund ihrer speziellen „Bekanntschaft“ solltet ihr die unschuldig und bescheiden wirkende Nonne übrigens nicht von ihrem noch ziemlich jungen Äußeren täuschen lassen.

Nonne Indika wird im gleichnamigen Spiel vom Teufel begleitet.

Das Team des kleinen Indie-Studio Odd Meter verspricht euch mit „Indika“ eine einzigartige Erfahrung. Mehr noch: Mit ihrem neuesten Spiel wollen die Macher die in der Branche etablierten Normen herausfordern und auf den Prüfstand stellen.

Morbid: The Lords of Ire (PS5)

Release: 17. Mai 2024

Obwohl die gefährlichen Gahars zurückgeschlagen werden konnten, sind die Bestien noch längst nicht besiegt. Deshalb müsst ihr erneut in der Rolle des tapferen Striders losziehen, um euch den Monstern in einer finsteren Welt voller Leid und Schmerz zu stellen.

In „Morbid: The Lords of Ire“ müsst ihr euch gegen gefährliche Bestien behaupten.

Anders als noch im Vorgänger haben sich die Macher in „Morbid: The Lords of Ire“ für eine 3D-Perspektive entschieden, die euch die krachende Soulslike-Action noch unmittelbarer spüren lassen soll. Damit ihr eine reelle Chance gegen die Biester habt, könnt ihr im Laufe des Abenteuers natürlich zahlreiche neuen Ausrüstungsgegenstände und Waffen freischalten. Zudem müsst ihr entscheiden, ob ihr dem Wahnsinn trotzen oder diesem anheim fallen wollt.

MultiVersus (PS4, PS5)

Release: 28. Mai 2024

Fast ein Jahr ist vergangen, seit der Multiplayer-Brawler „MultiVersus“ offline genommen wurde. Seither hat das Entwicklerteam von Player First Games fleißig an Optimierungen gefeilt und dem Spiel mit der Unreal Engine 5 auch ein optisches Upgrade spendiert. Nun ist der Relaunch des Titels gar nicht mehr so lange entfernt und gegenüber der ursprünglichen Version dürft ihr euch selbstverständlich auch über einige neue Inhalte freuen.

Der Mann aus Stahl darf in „MultiVersus“ natürlich nicht fehlen.

Solltet ihr mit dem Konzept des Fighting-Games noch nicht vertraut sein: Wie der Name bereits andeutet, treffen hier verschiedene Charaktere aus dem reichhaltigen Lizenzkatalog von Warner Bros. Discovery aufeinander. Falls ihr also schon immer einmal herausfinden wolltet, wer aus einem Kampf zwischen Wonder Woman, Shaggy, Rick, Finn und Arya Stark als Sieger hervorgehen würde, könnt ihr es hier auskämpfen.

Ihr möchtet etwas mehr über die Entstehung von „MultiVersus“ erfahren? Dann lest euch gerne unser Interview mit den Entwicklern durch.

F1 24 (PS4, PS5)

Release: 31. Mai 2024

Im Rahmen der neuen Fahrerkarriere habt ihr zum ersten Mal in der Geschichte der beliebten Rennspiel-Franchise die Gelegenheit, die Karriere eines echtes Formel 1-Fahrers zu erleben. Euch steht es dabei frei, ob ihr in die virtuelle Haut einer Fahrerlegende schlüpft, einen derzeit aktiven Fahrer auswählt oder euch euren eigenen Charakter erstellt. Behauptet euch als Neuling gegen die Konkurrenz und greift in so vielen Rennen wie möglich nach Gold.

Die Rennen sollen in „F1 24“ laut Codemasters noch authentischer sein als zuvor.

Spielerisch versprechen die Macher von Codemasters eine noch realistischere Fahrerfahrung. Das Handling soll sich noch dynamischer anfühlen als in den Vorgängern, was unter anderem einer überarbeiteten Aufhängungskinetik und einer verbesserten Aerodynamiksimulation zu verdanken ist. Außerdem erhaltet ihr noch mehr Einstellungs- und Optimierungsmöglichkeiten als zuvor. Damit soll euch mit „F1 24“ das bisher authentischste Spiel der Reihe erwarten.

Weitere Neuerscheinungen im Mai:

Armed and Gelatinous (Release: 2. Mai 2024)

MotoGP 24 (Release: 2. Mai 2024)

Cyber Citizen Shockman 3: The Princess from Another World (Release: 3. Mai 2024)

Broadsword Warlord Edition (Release: 7. Mai 2024)

Animal Well (Release: 9. Mai 2024)

Crow Country (Release: 9. Mai 2024)

Gift (Release: 9. Mai 2024)

Imagine Earth (Release: 9. Mai 2024)

Little Kitty, Big City (Release: 9. Mai 2024)

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs (Release: 9. Mai 2024)

Rainbow Cotton (Release: 9. Mai 2024)

The Bridge Curse 2: The Extrication (Release: 9. Mai 2024)

Der kleine 2D-Plattformer „Braid“ feiert sein Comeback.

Braid Anniversary Edition (Release: 14. Mai 2024)

Neptunia Game Maker R:Evolution (Release: 14. Mai 2024)

Pool Party (Release: 16. Mai 2024)

Read Only Memories: Neurodiver (Release: 16. Mai 2024)

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Release: 17. Mai 2024)

Paper Trail (Release: 21. Mai 2024)

System Shock Remastered (Release: 21. Mai 2024)

C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield (Release: 23. Mai 2024)

Crown Wars: The Black Prince (Release: 23. Mai 2024)

Hauntii (Release: 23. Mai 2024)

Until Then (Release: 23. Mai 2024)

Dragon Ball Xenoverse 2 (Release: 24. Mai 2024)

Das Action-RPG „Dragon Ball Xenoverse 2“ bekommt eine native PS5-Version spendiert.

Retropolis 2: Never Say Goodbye (Release: 24. Mai 2024)

Seed of Life (Release: 27. Mai 2024)

TEVI (Release: 28. Mai 2024)

Capes (Release: 29. Mai 2024)

Tokyo Psychodemic (Release: 30. Mai 2024)

Umbraclaw (Release: 30. Mai 2024)

Werdet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im Mai holen?

