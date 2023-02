PlayStation Studios: Dieses Mal in UK? Offenbar das nächste Studio übernommen

Aktuellen Berichten zufolge übernahm Sony Interactive Entertainment kürzlich ein weiteres Studio. Wie eine Stellenausschreibung andeutet, könnte das Unternehmen dieses Mal in Großbritannien fündig geworden sein.

Auch in den vergangenen Wochen dominierte die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft die Schlagzeilen der internationalen Spielepresse.

Während sich in dieser Woche alles um den vorläufigen Bericht zur Phase 2-Untersuchung der britischen Competition And Markets Authority (kurz: CMA) dreht, könnte Sony Interactive Entertainment ein weiteres Studio übernommen haben. Die Rede ist vom britischen Studio Ballistic Moon, das im Jahr 2019 gegründet wurde und im Sommer des vergangenen Jahres bekannt gab, mit Sony Interactive Entertainment an einer neuen Marke zu arbeiten.

Als vermeintlich entscheidender Hinweis wird eine Stellenausschreibung herangezogen, mit der Sony Interactive Entertainment nach einem Senior-Dialogue-Designer sucht. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass explizit die diversen PlayStation-Studios als Partner erwähnt wurden.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Unter anderem wird in der besagten Jobanzeige von Partnern wie „Naughty Dog, Santa Monica Studio, Guerrilla Games, Firesprite, Ballistic Moon, den PlayStation London Studios, Housemarque, Media Molecule, Insomniac Games und Sucker Punch“ gesprochen. Da wir es hier abgesehen von Ballistic Moon ausschließlich mit Studios zu tun haben, die Teil der von Sony Interactive Entertainment unterhaltenen PlayStation Studios sind, wird spekuliert, dass die PlayStation-Macher den 2019 gegründeten Entwickler in der Tat übernommen haben könnten.

Denkbar wäre allerdings auch, dass Ballistic Moon lediglich aufgrund der Tatsache, dass mit Sony Interactive Entertainment an einer neuen Marke für die PlayStation 5 gearbeitet wird, in der Liste auftauchte. Bislang wollten sich weder Sony Interactive Entertainment noch die Entwickler von Ballistic Moon selbst zu den aktuellen Gerüchten um die mögliche Übernahme äußern.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollten Stellungnahmen von offizieller Seite folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Reddit

Weitere Meldungen zu PlayStation Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren